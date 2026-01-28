Франція введе заборону соцмереж для дітей до 15 років

Національна асамблея Франції схвалила законопроєкт, який забороняє користування соціальними мережами для дітей до 15 років. За документ проголосували 130 депутатів, проти — 21. Це продовження політики обмеження доступу молоді до потенційно шкідливого контенту, що набрала обертів після торішніх аналогічних рішень в Австралії, повідомляє Bloomberg.

Що забороняє закон

Закон передбачає обмеження доступу до платформ Facebook та Instagram компанії Meta, TikTok компанії ByteDance і Snapchat. Тепер його розглядатиме Сенат — верхня палата парламенту. Очікується, що правила набудуть чинності до початку нового навчального року восени 2026 року.

Читайте також: Австралія заборонила використання соцмереж для осіб віком до 16 років

Мета ініціативи — захист дітей від шкідливого контенту та негативного впливу соцмереж. Компанії, яких стосується закон, поки не коментували рішення парламенту, хоча раніше заявляли про впровадження інструментів безпеки для неповнолітніх користувачів.

Які країни вже заборонили

Австралія стала першою країною, яка заборонила використання соцмереж осіб, які не досягли 16 років.

Про наміри ввести аналогічні заборони повідомила влада Малайзії, Данії та Норвегії, а також ЄС, який ухвалив резолюцію про подібні обмеження.

В уряді Великобританії, своєю чергою, повідомили про «пильне спостереження за підходом Австралії до вікових обмежень».