Польський ринок праці: 1 з 20 працівників — українець

Незалежно від галузі чи посади, зарплати українців, які працюють у Польщі, неухильно зростають. Це відображає загальне покращення економіки країни. Як зазначила Галина Кириченко з рекрутингової компанії Gremi Personal, ситуація на польському ринку праці сприяє підвищенню заробітної плати для іноземців, пише inpoland.

Про що говорить статистика

Дані за перші дев’ять місяців 2025 року показують, що середня зарплата в польському корпоративному секторі зросла на понад 8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У вересні 2025 року середня зарплата становила 8 750 злотих брутто (понад 100 000 гривень).

Найвище зростання заробітної плати зафіксовано в промислових секторах, де є попит на кваліфікованих спеціалістів та технічних працівників. Це стосується, перш за все, виробництва комп’ютерів та електроніки, харчової промисловості, виробництва транспортного обладнання, включаючи військову техніку, а також машинобудування, автомобільної промисловості та меблевої промисловості.

У цих секторах підвищення заробітної плати зумовлене тим, що роботодавці прагнуть у будь-який спосіб утримати досвідчених працівників.

У логістиці, де традиційно працює багато українців, темпи зростання заробітної плати дещо нижчі, ніж у промисловості, але цей сектор все ще є одним з найбільш високооплачуваних у Польщі.

Середня валова зарплата в логістиці у вересні 2025 року становила 9 029 злотих. Тому логістика залишається привабливим вибором для українських працівників, які шукають стабільний заробіток без спеціалізованої кваліфікації.

Кожен двадцятий працівник у Польщі — українець

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі та відіграють помітну роль у національній економіці. За актуальними даними, громадяни України становлять 67% від загальної кількості іноземців, зайнятих у польській економіці, що відповідає приблизно 5% усіх працюючих у країні.

Тож кожен двадцятий працівник у Польщі є українцем.

Згідно з даними ZUS, лише у листопаді 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянянством зросла майже на 7,9 тис. і досягла 862 060 осіб.

Загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, сягнула 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше, і становить близько 7% від усіх зайнятих у Польщі.