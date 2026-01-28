Multi від Мінфін
28 січня 2026, 9:10

Польський ринок праці: 1 з 20 працівників — українець

Незалежно від галузі чи посади, зарплати українців, які працюють у Польщі, неухильно зростають. Це відображає загальне покращення економіки країни. Як зазначила Галина Кириченко з рекрутингової компанії Gremi Personal, ситуація на польському ринку праці сприяє підвищенню заробітної плати для іноземців, пише inpoland.

Незалежно від галузі чи посади, зарплати українців, які працюють у Польщі, неухильно зростають.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що говорить статистика

Дані за перші дев’ять місяців 2025 року показують, що середня зарплата в польському корпоративному секторі зросла на понад 8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У вересні 2025 року середня зарплата становила 8 750 злотих брутто (понад 100 000 гривень).

Найвище зростання заробітної плати зафіксовано в промислових секторах, де є попит на кваліфікованих спеціалістів та технічних працівників. Це стосується, перш за все, виробництва комп’ютерів та електроніки, харчової промисловості, виробництва транспортного обладнання, включаючи військову техніку, а також машинобудування, автомобільної промисловості та меблевої промисловості.

У цих секторах підвищення заробітної плати зумовлене тим, що роботодавці прагнуть у будь-який спосіб утримати досвідчених працівників.

У логістиці, де традиційно працює багато українців, темпи зростання заробітної плати дещо нижчі, ніж у промисловості, але цей сектор все ще є одним з найбільш високооплачуваних у Польщі.

Середня валова зарплата в логістиці у вересні 2025 року становила 9 029 злотих. Тому логістика залишається привабливим вибором для українських працівників, які шукають стабільний заробіток без спеціалізованої кваліфікації.

Кожен двадцятий працівник у Польщі — українець

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі та відіграють помітну роль у національній економіці. За актуальними даними, громадяни України становлять 67% від загальної кількості іноземців, зайнятих у польській економіці, що відповідає приблизно 5% усіх працюючих у країні.

Тож кожен двадцятий працівник у Польщі є українцем.

Згідно з даними ZUS, лише у листопаді 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянянством зросла майже на 7,9 тис. і досягла 862 060 осіб.

Загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, сягнула 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше, і становить близько 7% від усіх зайнятих у Польщі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Exba
Exba
28 січня 2026, 9:20
#
В прошлом году проводили исследование на Кипре — средняя зп украинцев оказалась выше, чем у местных (благодаря IT и гемблинговым компаниям)
+
0
Abramon
Abramon
28 січня 2026, 10:02
#
Кіпр специфічну економіку має і зазначені Вами сфери (IT і гемблинг) самі по собі не мають прив’язки до місця. Місцеві мешканці мені говорили, що кіпріоти жінки в цілому не працюють в сфері обслуговування та й так не сильно квапляться на роботу, працюють в сфері облслуговування. будівництві переважно приїжджі греки та інші імігранти.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
