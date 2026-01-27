Британський фінансовий гігант HSBC Holdings Plc встановив історичний рекорд для європейського банківського сектору. Ринкова вартість банку вперше подолала позначку в $300 млрд (£219,2 млрд), що робить його найдорожчою фінансовою установою в Європі. Про це повідомляє Bloomberg.
27 січня 2026, 19:30
HSBC став першим європейським банком, ринкова капіталізація якого досягла $300 мільярдів
Цей прорив відбувся на тлі зростання акцій банку на 3% під час торгів у Лондоні 27 січня.
Фактори успіху: чому ростуть акції?
Інвестори активно скуповували папери HSBC після оновлення прогнозів від аналітиків Citigroup Inc… Ключовими драйверами зростання стали:
- Бум комісійних доходів: Різке зростання доходів від підрозділу управління капіталом.
- Ставки в Гонконгу: Відновлення міжбанківських ставок у Гонконгу, який є ключовим ринком для банку, позитивно вплинуло на чистий процентний дохід.
Прогнози аналітиків
Експерти Citi підтвердили рейтинг «купувати» для акцій HSBC і встановили нову цільову ціну на рівні 1370 пенсів, що передбачає потенціал росту ще на 10%.
Динаміка вартості HSBC:
- З початку 2026 року акції додали 9%.
- У 2025 році зафіксовано найбільший річний стрибок з 1999 року — вартість компанії зросла на понад 50%.
Банк впевнено випередив таких європейських конкурентів, як UBS, BNP Paribas та Banco Santander.
