HSBC став першим європейським банком, ринкова капіталізація якого досягла $300 мільярдів

Британський фінансовий гігант HSBC Holdings Plc встановив історичний рекорд для європейського банківського сектору. Ринкова вартість банку вперше подолала позначку в $300 млрд (£219,2 млрд), що робить його найдорожчою фінансовою установою в Європі. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей прорив відбувся на тлі зростання акцій банку на 3% під час торгів у Лондоні 27 січня.

Фактори успіху: чому ростуть акції?

Інвестори активно скуповували папери HSBC після оновлення прогнозів від аналітиків Citigroup Inc… Ключовими драйверами зростання стали:

Бум комісійних доходів: Різке зростання доходів від підрозділу управління капіталом.

Ставки в Гонконгу: Відновлення міжбанківських ставок у Гонконгу, який є ключовим ринком для банку, позитивно вплинуло на чистий процентний дохід.

Прогнози аналітиків

Експерти Citi підтвердили рейтинг «купувати» для акцій HSBC і встановили нову цільову ціну на рівні 1370 пенсів, що передбачає потенціал росту ще на 10%.

Динаміка вартості HSBC:

З початку 2026 року акції додали 9%.

У 2025 році зафіксовано найбільший річний стрибок з 1999 року — вартість компанії зросла на понад 50%.

Банк впевнено випередив таких європейських конкурентів, як UBS, BNP Paribas та Banco Santander.