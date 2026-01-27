До закриття міжбанку у вівторок, 27 січня, курс долара знизився на 17 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та продажу.
27 січня 2026, 17:31
Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
Відкриття 27 січня
Закриття 27 січня
Зміни
42,96/43,01
42,79/42,84
17/17
50,97/51,01
51,11/51,15
14/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,80−43,31 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,16−43,25, євро — 51,08−51,29 грн.
