У січні-березні банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик — опитування НБУ

Банківський сектор України входить у 2026 рік з оптимістичними очікуваннями щодо розвитку кредитування. Згідно з результатами нового опитування Національного банку , фінустанови прогнозують активізацію роботи як з корпоративними клієнтами, так і з населенням, попри зростання певних ризиків.

Орієнтир на бізнес: МСП у пріоритеті

Протягом першого кварталу 2026 року банки мають намір зробити кредити доступнішими для малого та середнього бізнесу. Очікується подальше послаблення вимог для малих та середніх підприємств (МСП), а також для гривневих та короткострокових позик.

Баланс відповідей щодо зростання попиту на короткострокові кредити наприкінці 2025 року став найвищим за останні чотири роки. Бізнес активно шукає ресурси для поповнення обігового капіталу та інвестицій.

Зазначається, що рівень позитивних рішень за кредитними заявками бізнесу зростає три квартали поспіль. Для МСП додатково послаблюються вимоги до застави.

Кредитування населення: споживчі позики та іпотека

Попит на кредити з боку домогосподарств продовжує демонструвати позитивну динаміку, підкріплену поліпшенням споживчих настроїв.

Споживчі кредити. Банки пом'якшують стандарти в цьому сегменті вже три роки поспіль. У січні-березні ця тенденція збережеться завдяки високій конкуренції та привабливим відсотковим ставкам.

Іпотека. Попит на іпотечне кредитування стимулюють кращі перспективи ринку нерухомості. Хоча кредитні стандарти тут залишаться незмінними, банки очікують подальшого зростання інтересу громадян.

Прогноз портфеля. Очікування щодо обсягів кредитування населення на наступні 12 місяців є найвищими з початку 2021 року. Понад 75% банків також планують нарощувати портфелі в бізнес-секторі.

Ризики та якість портфеля

Попри активність, банки готуються до певних викликів у першому кварталі 2026 року:

Якість кредитів. Якщо якість корпоративного портфеля, за прогнозами, залишиться стабільною, то щодо кредитів населенню банки очікують певного погіршення.

Ключові ризики. Наприкінці 2025 року найбільш відчутно зріс кредитний ризик. У найближчі три місяці фінустанови очікують також посилення ризику ліквідності.

Боргове навантаження. Рівень навантаження на підприємства оцінюється як середній, тоді як для домогосподарств він залишається низьким.

Опитування

Опитування проводилося з 12 грудня 2025 року до 9 січня 2026 року. У ньому взяли участь 26 банків, що представляють 96% активів банківської системи України.