Національний банк України оновив правила гри для банківського сектору, внісши зміни до низки нормативно-правових актів. Нові вимоги, затверджені постановою № 9 від 22 січня 2026 року, спрямовані на те, щоб зробити банківську систему більш стійкою до шоків та привести її у відповідність до актуальних стандартів Базельського комітету. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
27 січня 2026, 15:33
НБУ посилив вимоги до банків щодо управління ризиками
Ключові напрямки змін
Оновлення стосуються передусім процесів внутрішньої оцінки достатності капіталу (ICAAP) та ліквідності (ILAAP), а також впровадження коефіцієнта левериджу.
Основні нововведення включають:
- Контроль за продуктами. Посилено вимоги до оцінки ризиків та моніторингу банківських продуктів на всіх етапах їхнього життєвого циклу.
- Профіль ризику. Банки зобов'язані відображати у своєму профілі абсолютно всі ризики, притаманні їхній діяльності, без винятку.
- Фінансова ефективність. При встановленні лімітів ризиків тепер необхідно обов'язково враховувати показники фінансової ефективності банку.
- Прозорість перед регулятором. Розширено перелік документів, які банки мають подавати до НБУ разом зі звітами про процеси ICAAP та ILAAP.
- Ринкові ризики. Уточнено методику розрахунку ризику опціонів, що впливає на визначення мінімального розміру ринкового ризику.
Зміни внесено до чотирьох основних положень:
- Про організацію системи управління ризиками.
- Про оцінку достатності внутрішнього капіталу (ICAAP).
- Про оцінку достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP).
- Про порядок визначення мінімального розміру ринкового ризику.
Нові вимоги офіційно набирають чинності сьогодні, 27 січня.
