НБУ посилив вимоги до банків щодо управління ризиками

Національний банк України оновив правила гри для банківського сектору, внісши зміни до низки нормативно-правових актів. Нові вимоги, затверджені постановою № 9 від 22 січня 2026 року, спрямовані на те, щоб зробити банківську систему більш стійкою до шоків та привести її у відповідність до актуальних стандартів Базельського комітету. Про це повідомляє пресслужба НБУ.