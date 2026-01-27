Криптофонди за тиждень втратили $1,7 млрд, Японія готує запуск крипто-ETF: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Крипторинок під тиском: фонди втратили $1,73 млрд за тиждень — найгірший результат з осені

Криптовалютні інвестиційні продукти пережили один із найважчих тижнів за останній час. З 17 по 23 січня чистий відтік капіталу сягнув $1,73 млрд, що стало рекордно негативним показником із середини листопада 2025 року. Про це повідомляється у щотижневому звіті CoinShares.

Аналітики виділяють кілька факторів, що спровокували масовий розпродаж:

Зміна очікувань щодо ФРС: Ринок став менш оптимістичним щодо швидкого зниження відсоткових ставок.

Макроекономічна та політична напруга: Невизначеність навколо нових торговельних мит та ситуація в Давосі посилили настрої «risk-off» (втеча від ризиків).

Сумніви у «захисті»: Частина інвесторів розчарувалася у здатності криптоактивів виступати надійним хеджем (захистом) проти знецінення валют у поточних умовах.

Основний удар припав на Сполучені Штати, де інвестори вивели майже $1,8 млрд. Незначні продажі також зафіксовані у Швеції та Нідерландах.

Водночас деякі регіони використали падіння цін для входу в ринок: Швейцарія, Німеччина та Канада сукупно вклали в криптофонди $85,1 млн, відкриваючи довгі позиції.

Ситуація в розрізі монет:

Bitcoin: Втратив найбільше — $1,09 млрд. При цьому інструменти для гри на падіння (short-BTC) залучили лише символічні $0,5 млн.

Ethereum: Посів друге місце за відтоками — $630 млн.

XRP: Продукти на базі цієї монети втратили $18,2 млн.

Попри загальний песимізм, Solana (SOL) продемонструвала стійкість, закривши тиждень із притоком у $17,1 млн. Також позитивну динаміку втримали BNB (+$4,6 млн) та Chainlink (+$3,8 млн), що свідчить про вибірковий інтерес інституцій до конкретних екосистем.

Капітуляція на ринку біткоїна: збитки сягнули $4,5 млрд, але інституціали бачать у цьому шанс

Початок 2026 року став випробуванням для власників першої криптовалюти. Реалізований збиток інвесторів біткоїна встановив трирічний рекорд, сягнувши $4,5 млрд. Проте аналітики та лідери індустрії закликають дивитися на цифри крізь призму ринкових циклів.

Аналітик CryptoQuant під ніком Gaah охарактеризував нинішню масову фіксацію збитків як класичну «ринкову капітуляцію». Історично такі моменти передують відновленню: подібна картина спостерігалася, коли BTC коштував $28 000 після тривалої корекції.

Поки роздрібні інвестори панікують, великий капітал діє навпаки. Згідно зі звітом Coinbase за перший квартал 2026 року:

71% інституціалів вважають біткоїн недооціненим у поточному діапазоні ($85 000−95 000).

80% професійних гравців планують нарощувати позиції, якщо ціна впаде ще на 10%.

Лише 4% опитаних експертів вважають поточну вартість завищеною.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $88 265.

Японія готує ґрунт для крипто-ETF: запуск очікується у 2028 році

Японія робить впевнений крок назустріч інституціоналізації цифрових активів. Як повідомляє авторитетне видання Nikkei, перші криптовалютні біржові фонди (ETF) можуть отримати «зелене світло» від регуляторів вже у 2028 році.

Агентство фінансових послуг Японії (FSA) наразі працює над масштабним оновленням нормативної бази. Основні нововведення включатимуть:

Офіційне включення криптовалют до переліку активів, дозволених для інвестиційних фондів.

Впровадження суворих механізмів захисту інвесторів для мінімізації ризиків, притаманних волатильному крипторику.

За інформацією джерел, провідні фінансові холдинги країни вже розпочали підготовку до емісії нових інструментів. Головними претендентами на роль першопрохідців на Токійській фондовій біржі називають:

Nomura Holdings;

SBI Holdings.

Аналітики прогнозують, що поява регульованих крипто-ETF викличе значний інтерес як у роздрібних, так і у великих корпоративних інвесторів. Очікується, що обсяг цього ринку в Японії може сягнути 1 трлн єн (понад $6,4 млрд).

Bitwise запускає «ETF 2.0»: ончейн-сховища з дохідністю 6% річних

Інвестиційна компанія Bitwise спільно з DeFi-гігантом Morpho представила новий фінансовий продукт — некастодіальні ончейн-сховища. Це рішення дозволяє інвесторам отримувати пасивний дохід у децентралізованому середовищі, зберігаючи повний контроль над своїми активами.

Перший запущений продукт націлений на отримання 6% річної дохідності. Прибуток формується через пули кредитування, де кожна позика має надлишкове забезпечення, що мінімізує ризики для вкладників.

Ключові переваги сховищ від Bitwise:

Миттєва ліквідність: На відміну від класичного стейкінгу, активи не заморожуються. Кошти можна внести або вивести в будь-який момент.

Без посередників: Управління здійснюється за допомогою програмного коду, що робить процес прозорішим за традиційні банківські інструменти.

Професійне управління: За стратегії та оцінку ризиків відповідає Джонатан Мен, портфельний менеджер Bitwise.

У Bitwise впевнені, що такі інструменти, які вони називають «ETF 2.0», стануть мейнстримом у 2026 році. Аналітики компанії прогнозують, що цей сектор може подвоїти обсяг активів під управлінням завдяки притоку мільярдів доларів від інституційних гравців.

Зазначимо, що протокол Morpho, на базі якого працюють сховища, є одним із лідерів DeFi-ринку. Він посідає сьоме місце за обсягом заблокованих коштів (TVL) з показником $6,7 млрд.