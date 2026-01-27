Криптофонди за тиждень втратили $1,7 млрд, Японія готує запуск крипто-ETF: що нового

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 11:34

Криптофонди за тиждень втратили $1,7 млрд, Японія готує запуск крипто-ETF: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Криптофонди за тиждень втратили $1,7 млрд, Японія готує запуск крипто-ETF: що нового
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Крипторинок під тиском: фонди втратили $1,73 млрд за тиждень — найгірший результат з осені

Криптовалютні інвестиційні продукти пережили один із найважчих тижнів за останній час. З 17 по 23 січня чистий відтік капіталу сягнув $1,73 млрд, що стало рекордно негативним показником із середини листопада 2025 року. Про це повідомляється у щотижневому звіті CoinShares.

Аналітики виділяють кілька факторів, що спровокували масовий розпродаж:

  • Зміна очікувань щодо ФРС: Ринок став менш оптимістичним щодо швидкого зниження відсоткових ставок.
  • Макроекономічна та політична напруга: Невизначеність навколо нових торговельних мит та ситуація в Давосі посилили настрої «risk-off» (втеча від ризиків).
  • Сумніви у «захисті»: Частина інвесторів розчарувалася у здатності криптоактивів виступати надійним хеджем (захистом) проти знецінення валют у поточних умовах.

Основний удар припав на Сполучені Штати, де інвестори вивели майже $1,8 млрд. Незначні продажі також зафіксовані у Швеції та Нідерландах.

Водночас деякі регіони використали падіння цін для входу в ринок: Швейцарія, Німеччина та Канада сукупно вклали в криптофонди $85,1 млн, відкриваючи довгі позиції.

Ситуація в розрізі монет:

  • Bitcoin: Втратив найбільше — $1,09 млрд. При цьому інструменти для гри на падіння (short-BTC) залучили лише символічні $0,5 млн.
  • Ethereum: Посів друге місце за відтоками — $630 млн.
  • XRP: Продукти на базі цієї монети втратили $18,2 млн.

Попри загальний песимізм, Solana (SOL) продемонструвала стійкість, закривши тиждень із притоком у $17,1 млн. Також позитивну динаміку втримали BNB (+$4,6 млн) та Chainlink (+$3,8 млн), що свідчить про вибірковий інтерес інституцій до конкретних екосистем.

Капітуляція на ринку біткоїна: збитки сягнули $4,5 млрд, але інституціали бачать у цьому шанс

Початок 2026 року став випробуванням для власників першої криптовалюти. Реалізований збиток інвесторів біткоїна встановив трирічний рекорд, сягнувши $4,5 млрд. Проте аналітики та лідери індустрії закликають дивитися на цифри крізь призму ринкових циклів.

Аналітик CryptoQuant під ніком Gaah охарактеризував нинішню масову фіксацію збитків як класичну «ринкову капітуляцію». Історично такі моменти передують відновленню: подібна картина спостерігалася, коли BTC коштував $28 000 після тривалої корекції.

Поки роздрібні інвестори панікують, великий капітал діє навпаки. Згідно зі звітом Coinbase за перший квартал 2026 року:

  • 71% інституціалів вважають біткоїн недооціненим у поточному діапазоні ($85 000−95 000).
  • 80% професійних гравців планують нарощувати позиції, якщо ціна впаде ще на 10%.
  • Лише 4% опитаних експертів вважають поточну вартість завищеною.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $88 265.

Японія готує ґрунт для крипто-ETF: запуск очікується у 2028 році

Японія робить впевнений крок назустріч інституціоналізації цифрових активів. Як повідомляє авторитетне видання Nikkei, перші криптовалютні біржові фонди (ETF) можуть отримати «зелене світло» від регуляторів вже у 2028 році.

Агентство фінансових послуг Японії (FSA) наразі працює над масштабним оновленням нормативної бази. Основні нововведення включатимуть:

Офіційне включення криптовалют до переліку активів, дозволених для інвестиційних фондів.

Впровадження суворих механізмів захисту інвесторів для мінімізації ризиків, притаманних волатильному крипторику.

За інформацією джерел, провідні фінансові холдинги країни вже розпочали підготовку до емісії нових інструментів. Головними претендентами на роль першопрохідців на Токійській фондовій біржі називають:

  • Nomura Holdings;
  • SBI Holdings.

Аналітики прогнозують, що поява регульованих крипто-ETF викличе значний інтерес як у роздрібних, так і у великих корпоративних інвесторів. Очікується, що обсяг цього ринку в Японії може сягнути 1 трлн єн (понад $6,4 млрд).

Bitwise запускає «ETF 2.0»: ончейн-сховища з дохідністю 6% річних

Інвестиційна компанія Bitwise спільно з DeFi-гігантом Morpho представила новий фінансовий продукт — некастодіальні ончейн-сховища. Це рішення дозволяє інвесторам отримувати пасивний дохід у децентралізованому середовищі, зберігаючи повний контроль над своїми активами.

Перший запущений продукт націлений на отримання 6% річної дохідності. Прибуток формується через пули кредитування, де кожна позика має надлишкове забезпечення, що мінімізує ризики для вкладників.

Ключові переваги сховищ від Bitwise:

  • Миттєва ліквідність: На відміну від класичного стейкінгу, активи не заморожуються. Кошти можна внести або вивести в будь-який момент.
  • Без посередників: Управління здійснюється за допомогою програмного коду, що робить процес прозорішим за традиційні банківські інструменти.
  • Професійне управління: За стратегії та оцінку ризиків відповідає Джонатан Мен, портфельний менеджер Bitwise.

У Bitwise впевнені, що такі інструменти, які вони називають «ETF 2.0», стануть мейнстримом у 2026 році. Аналітики компанії прогнозують, що цей сектор може подвоїти обсяг активів під управлінням завдяки притоку мільярдів доларів від інституційних гравців.

Зазначимо, що протокол Morpho, на базі якого працюють сховища, є одним із лідерів DeFi-ринку. Він посідає сьоме місце за обсягом заблокованих коштів (TVL) з показником $6,7 млрд.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами