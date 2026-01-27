Курс валют у вівторок: євро в банках знову подорожчало на 15 копійок, долар дешевшає

У вівторок, 27 січня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу 1 копійку. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці та у продажу додало 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,90−43,40 грн. Євро купують за 50,75 грн, а продають за 51,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,25, євро — 51,05−51,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,96−43,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,97−51,01 грн/євро.

