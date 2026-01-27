«Київстар» з 6 лютого змінює умови продовження терміну дії номерів

Мобільний оператор «Київстар» з 6 лютого 2026 року впроваджує нові умови продовження терміну дії номерів для передплатних абонентів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нові умови

Зазначається, що ці зміни допоможуть зберігати номери за активними абонентами та спростити умови послуг мобільного зв’язку.

Загальний термін дії номера залишається 365 днів, але тепер він поділяється на два етапи.

Перший етап — впродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, а клієнти можуть користуватися всіма послугами.

Наступний етап — призупинений стан ще на 91 день. У цей час надходять SMS, у яких нагадають про поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера.

Коли ваш номер у призупиненому стані, ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки на сервісні номери. Щоб відновити повноцінну роботу номера, необхідно поповнити рахунок на суму від 30 грн єдиним платежем.

Як подовжити термін дії номера