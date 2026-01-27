Multi від Мінфін
27 січня 2026, 9:10

Професор економіки Стів Ханке назвав біткоїн «золотом дурнів»

Професор економіки з Університету Джонса-Хопкінса Стів Ханке назвав біткоїн «золотом дурнів», заявивши, що перша криптовалюта не може бути засобом збереження накопичень.

Професор економіки з Університету Джонса-Хопкінса Стів Ханке назвав біткоїн «золотом дурнів», заявивши, що перша криптовалюта не може бути засобом збереження накопичень.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗолото проти біткоїнуЕкономіст поділився графіком, який показує, що з моменту жовтневого піку біткоїна близько $126 000, перша криптовалюта впала на 21,6% і зараз торгується на рівні $87 000.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Золото проти біткоїну

Економіст поділився графіком, який показує, що з моменту жовтневого піку біткоїна близько $126 000, перша криптовалюта впала на 21,6% і зараз торгується на рівні $87 000.

Золото за цей же період зросло приблизно на 48% — вартість дорогоцінного металу перевищила рекордні $5000.

На думку Ханке, таке зростання золота говорить про стійкий попит на цей актив-притулок, який зберігає та збільшує свою вартість навіть за часів кризи та економічної нестабільності. А ось біткоїн залишається волатильним, з тривалими просіданнями, має на увазі Ханке.

Розбіжність золота і біткоїна у графіку свідчить, що, коли інвестори прагнуть зберегти капітал, вони обирають саме золото, стверджує професор.

Критика біткоїна

Ханке вже давно критикує біткоїн за те, що, на його думку, той не має внутрішньої економічної цінності, оскільки не приносить доходу, не наділяє власників прав на виробничі активи і не використовується повсюдно як валюта.

Раніше професор закликав уряди не додавати біткоїн до державного стратегічного резерву, а великі компанії — не поміщати біткоїн на баланс через високу волатильність криптовалюти.

Економіст категорично не згоден, що обмежена пропозиція біткоїну в 21 млн. монет сприятиме широкому використанню BTC на фінансовому ринку.

На думку Ханке, курс біткоїну залежить переважно від спекуляцій, а не від фундаментальних факторів. Раніше Ханке заявив, що біткоїну ще далеко до фіатних валют: японської ієни, долара США та євро.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
