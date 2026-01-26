Дефіцит соціального житла планують частково покрити за рахунок порожніх будівель

Міністерство розвитку громад та територій України разом з міжнародною організацією Habitat for Humanity запускає новий проєкт з оцінки та відбору вільних об'єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

У межах проєкту планують:

визначити способи використання вільних будівель під житло;

створити основу для інвестицій в доступне та стале житло;

підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі категорії населення.

За результатами оцінки для відібраних об'єктів підготують комплексні інвестиційні пропозиції — з попередніми розрахунками витрат, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Під час зустрічі сторони узгодили графік роботи:

лютий-березень — відбір об'єктів нерухомості та польові інспекції 60−70 будівель у трьох пілотних областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Також буде створено базу даних з географічними координатами, сумісну з цифровою інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;

квітень-травень — підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10−15 відібраних об'єктів. Паралельно сформують практичний набір інструментів і рішень для переобладнання порожніх будівель під житло.

Окремо Habitat for Humanity розгляне можливість реалізації одного з підготовлених проєктів реконструкції як пілотного — для забезпечення доступного та сталого житла для ВПО та вразливих груп. Міжнародна організація також працюватиме над залученням інвестицій для інших відібраних об'єктів.