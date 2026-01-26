Курс валют у понеділок: євро підскочило на 30 копійок

У понеділок, 26 січня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу втратив 4 копійки. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 20 копійок, а у продажу 30 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,95−43,40 грн. Євро купують за 50,48 грн, а продають за 51,22 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,25−43,37, євро — 51,00−51,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,12−43,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,06−51,09 грн/євро.

