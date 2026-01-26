Стейблкоїни принесли своїм емітентам $8,3 млрд

Емітенти стейблкоїнів заробили за минулий рік $8,3 млрд. Лідером ринку стала компанія Tether, яка випускає прив'язані до американського долара токени USDT.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки заробили емітенти

На частку Tether припало 41,9% усієї виручки серед 168 криптокомпаній, які отримують дохід від випуску та обороту криптовалют. За 2025 рік Tether заробила близько $5,2 млрд.

Компанія Circle, яка емітує стейблкоїн USDC, задовольнялася виручкою $2,37 млрд. Емітенти стейблкоїнів зайняли чотири перші позиції в десятці найприбутковіших криптопротоколів: чотири компанії забезпечили 65,7%, тобто $8,3 млрд загального виторгу ринку за 2025 рік. Усього емітенти криптовалют отримали сукупний прибуток $12,7 млрд.

Друге місце за обсягом виручки серед заробляючих на випуску та обігу криптоактивів проєктів зайняла мережа Tron з $3,5 млрд. Ця виручка зароблена за рахунок стейблкоїнів, уточнили в CoinGecko Research.

Висока популярність мережі Tron аналітики пояснили тим, що тут найкомфортніші комісії для USDT. Виторг торгових протоколів сильно залежала від умов на крипторинці.

Компанія Phantom у минулому січні, на тлі ажіотажу навколо мемкоїнів на базі Solana, отримала виручку в розмірі $95,2 млн. До грудня, коли інтерес до мемкоїнів згас, місячний виторг Phantom знизився більш ніж у десять разів, до $8,6 млн.

Обсяг ринку стейблкоїнів минулого року сягнув $35 трлн, підрахували експерти консалтингової компанії McKinsey. Приблизно 99% трансакцій — це переміщення коштів між гаманцями криптобірж та операції, пов'язані з криптотрейдингом, а не платежі.