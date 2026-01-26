Multi від Мінфін
26 січня 2026, 8:00

Укрзалізниця розгорнула пункт незламності у польському Холмі

Укрзалізниця розгорнула перший пункт незламності у польському Холмі. У перший день його відвідали понад сотню пасажирів, йдеться у повідомленні компанії.

Укрзалізниця розгорнула перший пункт незламності у польському Холмі.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пункт незламності в Польщі

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків.

Також у доступі є розмальовки та набори для малювання. У вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гар ячим чаєм.

У другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

Чому відкрили

Через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, яка триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період. До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва.

Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
