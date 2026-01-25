Скандал навколо WhatsApp: Meta підозрюють у порушенні приватності

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що не так із наскрізним шифруванням

Основна суперечність стосується функції наскрізного шифрування, яку Meta активно просуває як ключову особливість месенджера.

Компанія стверджує, що при такому шифруванні повідомлення доступні лише відправнику та одержувачу, а сама програма за умовчанням інформує про те, що «тільки люди в цьому чаті можуть читати, слухати або пересилати» повідомлення.

Проте позивачі наполягають, що ці заяви є хибними. У позові зазначено, що Meta і WhatsApp насправді «зберігають, аналізують і можуть отримати доступ практично до всіх нібито приватних повідомлень користувачів».

За їх словами, зміст листування доступний співробітникам компанії. Інформація, як стверджується, стала надбанням громадськості завдяки деяким «інформаторам», чиї особи не розкриваються. На цій підставі позивачі звинувачують Meta та її керівництво у шахрайстві у глобальному масштабі.

Офіційний представник Meta Енді Стоун назвав позов «необґрунтованою вигадкою», категорично відкинув звинувачення та заявив, що WhatsApp вже десять років використовує надійне наскрізне шифрування за протоколом Signal, а компанія має намір добиватися санкцій проти адвокатів позивачів.