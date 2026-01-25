Скандал навколо WhatsApp: Meta підозрюють у порушенні приватності

Міжнародна група позивачів подала колективний позов до суду Сан-Франциско проти Meta, звинувативши компанію у порушенні конфіденційності користувачів WhatsApp, http://Международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp, пишет Bloomberg. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера. Компания утверждает, что при таком шифровании сообщения доступны лишь отправителю и получателю, а само приложение по умолчанию информирует о том, что «только люди в этом чате могут читать, слушать или пересылать» сообщения. Однако истцы настаивают, что эти заявления ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы „href=“http://Международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp, пишет Bloomberg. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера. Компания утверждает, что при таком шифровании сообщения доступны лишь отправителю и получателю, а само приложение по умолчанию информирует о том, что „только люди в этом чате могут читать, слушать или пересылать“ сообщения. Однако истцы настаивают, что эти заявления ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле „хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы „частным"=““ сообщениям=»« пользователей».="" По="" их="" словам,="" содержание="" переписки="" доступно="" сотрудникам="" компании.="" Информация,="" как="" утверждается,="" стала="" достоянием="" общественности="" благодаря="" неким="" «осведомителям»,="" чьи="" личности="" не="" раскрываются.="" На="" этом="" основании="" истцы="" обвиняют="" meta="" и="" ее="" руководство="" в="" мошенничестве="" глобальном="" масштабе.="" Официальный="" представитель="" Энди="" Стоун="" назвал="" иск="" «необоснованной=»« выдумкой»,="" категорически="" отверг="" обвинения="" заявил,="" что="" whatsapp="" уже="" десять="" лет="" использует="" надежное="" сквозное="" шифрование="" по="" протоколу="" signal,="" а="" компания="" намерена="" добиваться="" санкций="" против="" адвокатов="" истцов.="" Читайте="" подробнее:="" https:="« www.vedomosti.ru=«» technology=»" news="" 2026="" 01="" 25="" 1171566-bloomberg-zayavleniya-meta?from="copy_text«» target="_blank">пише Bloomberg.
Скандал навколо WhatsApp: Meta підозрюють у порушенні приватності
Що не так із наскрізним шифруванням
Основна суперечність стосується функції наскрізного шифрування, яку Meta активно просуває як ключову особливість месенджера.
Компанія стверджує, що при такому шифруванні повідомлення доступні лише відправнику та одержувачу, а сама програма за умовчанням інформує про те, що «тільки люди в цьому чаті можуть читати, слухати або пересилати» повідомлення.
Проте позивачі наполягають, що ці заяви є хибними. У позові зазначено, що Meta і WhatsApp насправді «зберігають, аналізують і можуть отримати доступ практично до всіх нібито приватних повідомлень користувачів».
За їх словами, зміст листування доступний співробітникам компанії. Інформація, як стверджується, стала надбанням громадськості завдяки деяким «інформаторам», чиї особи не розкриваються. На цій підставі позивачі звинувачують Meta та її керівництво у шахрайстві у глобальному масштабі.
Офіційний представник Meta Енді Стоун назвав позов «необґрунтованою вигадкою», категорично відкинув звинувачення та заявив, що WhatsApp вже десять років використовує надійне наскрізне шифрування за протоколом Signal, а компанія має намір добиватися санкцій проти адвокатів позивачів.
