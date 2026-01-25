Скандал навколо WhatsApp: Meta підозрюють у порушенні приватності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2026, 16:13

Скандал навколо WhatsApp: Meta підозрюють у порушенні приватності

Міжнародна група позивачів подала колективний позов до суду Сан-Франциско проти Meta, звинувативши компанію у порушенні конфіденційності користувачів WhatsApp, http://Международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp, пишет Bloomberg. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера. Компания утверждает, что при таком шифровании сообщения доступны лишь отправителю и получателю, а само приложение по умолчанию информирует о том, что «только люди в этом чате могут читать, слушать или пересылать» сообщения. Однако истцы настаивают, что эти заявления ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы „href=“http://Международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp, пишет Bloomberg. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера. Компания утверждает, что при таком шифровании сообщения доступны лишь отправителю и получателю, а само приложение по умолчанию информирует о том, что „только люди в этом чате могут читать, слушать или пересылать“ сообщения. Однако истцы настаивают, что эти заявления ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле „хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы „частным"=““ сообщениям=»« пользователей».="" По="" их="" словам,="" содержание="" переписки="" доступно="" сотрудникам="" компании.="" Информация,="" как="" утверждается,="" стала="" достоянием="" общественности="" благодаря="" неким="" «осведомителям»,="" чьи="" личности="" не="" раскрываются.="" На="" этом="" основании="" истцы="" обвиняют="" meta="" и="" ее="" руководство="" в="" мошенничестве="" глобальном="" масштабе.="" Официальный="" представитель="" Энди="" Стоун="" назвал="" иск="" «необоснованной=»« выдумкой»,="" категорически="" отверг="" обвинения="" заявил,="" что="" whatsapp="" уже="" десять="" лет="" использует="" надежное="" сквозное="" шифрование="" по="" протоколу="" signal,="" а="" компания="" намерена="" добиваться="" санкций="" против="" адвокатов="" истцов.="" Читайте="" подробнее:="" https:="« www.vedomosti.ru=«» technology=»" news="" 2026="" 01="" 25="" 1171566-bloomberg-zayavleniya-meta?from="copy_text«» target="_blank">пише Bloomberg.

Международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta, обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp, пишет Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто не так со сквозным шифрованиемОсновное противоречие касается функции сквозного шифрования, которую Meta активно продвигает как ключевую особенность мессенджера.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що не так із наскрізним шифруванням

Основна суперечність стосується функції наскрізного шифрування, яку Meta активно просуває як ключову особливість месенджера.

Компанія стверджує, що при такому шифруванні повідомлення доступні лише відправнику та одержувачу, а сама програма за умовчанням інформує про те, що «тільки люди в цьому чаті можуть читати, слухати або пересилати» повідомлення.

Проте позивачі наполягають, що ці заяви є хибними. У позові зазначено, що Meta і WhatsApp насправді «зберігають, аналізують і можуть отримати доступ практично до всіх нібито приватних повідомлень користувачів».

За їх словами, зміст листування доступний співробітникам компанії. Інформація, як стверджується, стала надбанням громадськості завдяки деяким «інформаторам», чиї особи не розкриваються. На цій підставі позивачі звинувачують Meta та її керівництво у шахрайстві у глобальному масштабі.

Офіційний представник Meta Енді Стоун назвав позов «необґрунтованою вигадкою», категорично відкинув звинувачення та заявив, що WhatsApp вже десять років використовує надійне наскрізне шифрування за протоколом Signal, а компанія має намір добиватися санкцій проти адвокатів позивачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами