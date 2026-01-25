Глава Czechoslovak Group став найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі

Статки чеського підприємця Міхала Стрнада досягли $37 млрд після виходу на біржу його оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG).

Як змінилося стан

Тепер 33-річний підприємець є найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі і посідає третє місце у списку найбагатших людей планети молодше 40 років, за даними Bloomberg Billionaires Index.

Він поступається Лукасу Уолтону із сім'ї власників рітейлера Walmart Inc. ($49 млрд) та Марку Матешиці, сину засновника Red Bull ($38,4 млрд).

Стрнад успадкував Czechoslovak Group від свого батька. Він став головним виконавчим директором компанії у віці 21 року і власником через п'ять років.

CSG у п'ятницю провела первинне розміщення акцій на біржі Euronext Amsterdam на суму 3,8 млрд євро. Компанія була оцінена у 25 млрд євро. У ході торгів зростання акцій компанії досягало 32%.

Компанія входить до числа провідних європейських виробників артилерійських боєприпасів для країн НАТО та України, а також до провідних світових виробників малокаліберних боєприпасів для короткоствольної зброї після придбання американської Kinetic Group за $2,2 млрд минулого року.

CSG також швидко розширює підрозділ з виробництва та модернізації важкої військової техніки, включаючи артилерію, бронетехніку та вантажівки. Штат компанії налічує близько 14 тис. співробітників.

Виторг CSG у січні-вересні 2025 року зріс на 82% щодо того ж періоду попереднього року і склав 4,8 млрд євро. EBITDA збільшилася на 79% — до 1,2 млрд євро.