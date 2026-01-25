Глава Czechoslovak Group став найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2026, 13:33

Глава Czechoslovak Group став найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі

Статки чеського підприємця Міхала Стрнада досягли $37 млрд після виходу на біржу його оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG).

Статки чеського підприємця Міхала Стрнада досягли $37 млрд після виходу на біржу його оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG).► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯк змінилося станТепер 33-річний підприємець є найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі і посідає третє місце у списку найбагатших людей планети молодше 40 років, за даними Bloomberg Billionaires Index.
Фото: Міхал Стрнад

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилося стан

Тепер 33-річний підприємець є найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі і посідає третє місце у списку найбагатших людей планети молодше 40 років, за даними Bloomberg Billionaires Index.

Він поступається Лукасу Уолтону із сім'ї власників рітейлера Walmart Inc. ($49 млрд) та Марку Матешиці, сину засновника Red Bull ($38,4 млрд).

Стрнад успадкував Czechoslovak Group від свого батька. Він став головним виконавчим директором компанії у віці 21 року і власником через п'ять років.

CSG у п'ятницю провела первинне розміщення акцій на біржі Euronext Amsterdam на суму 3,8 млрд євро. Компанія була оцінена у 25 млрд євро. У ході торгів зростання акцій компанії досягало 32%.

Компанія входить до числа провідних європейських виробників артилерійських боєприпасів для країн НАТО та України, а також до провідних світових виробників малокаліберних боєприпасів для короткоствольної зброї після придбання американської Kinetic Group за $2,2 млрд минулого року.

CSG також швидко розширює підрозділ з виробництва та модернізації важкої військової техніки, включаючи артилерію, бронетехніку та вантажівки. Штат компанії налічує близько 14 тис. співробітників.

Виторг CSG у січні-вересні 2025 року зріс на 82% щодо того ж періоду попереднього року і склав 4,8 млрд євро. EBITDA збільшилася на 79% — до 1,2 млрд євро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Pablito
Pablito
25 січня 2026, 14:35
#
Поздоровляю. Ось, що може бути і в Україні найближчим часом, якщо не втратити шанс.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають BrutForce, Pablito и 44 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами