Кожен другий українець користується послугами в Дії — опитування

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати щорічного дослідження, згідно з яким 59% українців обирають онлайн-послуги замість офлайн-відвідувань. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дія — беззаперечний лідер

Дія залишається головним інструментом взаємодії людей з державою. 48% користувачів отримували послуги саме через застосунок або портал Дії — це на 6% більше, ніж торік

У топі популярних послуг 2025 року:

отримання витягів та довідок з реєстрів (15%);

пенсійні послуги (15%);

сервіси для водіїв (13%);

оформлення субсидій та податкові послуги (по 12%).

Цифрова грамотність зростає

Українці стали впевненіше почуватися в інтернеті. Якщо раніше 44% людей не могли користуватися онлайн-послугами через брак навичок, то тепер показник скоротився вдвічі — до 22%. Водночас більшість тих, хто не користувався онлайн-сервісами, просто не мали потреби у держпослугах протягом року (77%).

Доступність та виклики

Щодня в онлайні — 81% українців. Найактивніші користувачі — молодь. Проте дослідження показало, що нам ще є над чим працювати: важливо скорочувати цифровий розрив, щоб вік, дохід чи місце проживання не ставали перешкодою для отримання послуг.