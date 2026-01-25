Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати щорічного дослідження, згідно з яким 59% українців обирають онлайн-послуги замість офлайн-відвідувань. Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Кожен другий українець користується послугами в Дії — опитування
Дія — беззаперечний лідер
Дія залишається головним інструментом взаємодії людей з державою. 48% користувачів отримували послуги саме через застосунок або портал Дії — це на 6% більше, ніж торік
У топі популярних послуг 2025 року:
- отримання витягів та довідок з реєстрів (15%);
- пенсійні послуги (15%);
- сервіси для водіїв (13%);
- оформлення субсидій та податкові послуги (по 12%).
Цифрова грамотність зростає
Українці стали впевненіше почуватися в інтернеті. Якщо раніше 44% людей не могли користуватися онлайн-послугами через брак навичок, то тепер показник скоротився вдвічі — до 22%. Водночас більшість тих, хто не користувався онлайн-сервісами, просто не мали потреби у держпослугах протягом року (77%).
Доступність та виклики
Щодня в онлайні — 81% українців. Найактивніші користувачі — молодь. Проте дослідження показало, що нам ще є над чим працювати: важливо скорочувати цифровий розрив, щоб вік, дохід чи місце проживання не ставали перешкодою для отримання послуг.
