24−25 січня в системі соцсфери триватиме технічне оновлення. У цей час частина послуг у Дії працюватиме з обмеженнями. Про це йдеться в повідомленні Дії.
24 січня 2026, 10:37
24−25 січня соціальні послуги в Дії не працюватимуть
Які послуги не працюватимуть на сайті
- Скасування довідки ВПО
- Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
- Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків
- Консультація з усиновлення дитини
- Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку
Які послуги не працюватимуть в додатку
В застосунку тимчасово на паузі будуть
- Базова соціальна допомога
- Комплексна допомога для ВПО
- Зміна адреси фактичного проживання ВПО
- Скасування довідки ВПО
- Довідка ВПО.
Джерело: Мінфін
