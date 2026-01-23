Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 26 січня. Долар подешевшав, а євро — подорожчало.
23 січня 2026, 16:54
Долар подешевшав, євро подорожчало: НБУ встановив офіційні курси валют на понеділок
Курс долара
На понеділок НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,13 грн, що на 3 копійки менше, ніж у п'ятницю (43,16 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.
Курс євро
Нацбанк встановив курс євро на понеділок на позначці 50,65 грн. Європейська валюта подорожчала на 13 копійок у порівнянні з п'ятницею (50,52 грн). Історичний максимум курсу євро був встановлений 21 січня на рівні 50,72 грн.
