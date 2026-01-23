Долар подешевшав, євро подорожчало: НБУ встановив офіційні курси валют на понеділок

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,13 грн, що на 3 копійки менше, ніж у п'ятницю (43,16 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Нацбанк встановив курс євро на понеділок на позначці 50,65 грн. Європейська валюта подорожчала на 13 копійок у порівнянні з п'ятницею (50,52 грн). Історичний максимум курсу євро був встановлений 21 січня на рівні 50,72 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту