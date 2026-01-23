Пошук роботи через «Дію» та ЦНАП: в Україні стартує цифровізація послуг зайнятості

Уряд дав офіційний старт дворічному пілотному проєкту, який докорінно змінить взаємодію українців із Центрами зайнятості. Завдяки впровадженню нової системи «Обрій» , послуги з працевлаштування стануть доступними онлайн у застосунку «Дія» та офлайн у мережі ЦНАПів. Проєкт реалізується спільно Мінцифри та Мінекономіки, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Три етапи цифрової трансформації

Протягом наступних двох років проєкт пройде три ключові фази:

Технічна інтеграція: Поєднання системи «Обрій» із базами даних «Дії» для миттєвого та безпомилкового обміну інформацією.

Запуск сервісів у «Дії»: Поява функціоналу для українців, іноземців та бізнесу безпосередньо у смартфоні чи на порталі.

Послуги в ЦНАПах: Запровадження 12 обов'язкових послуг, які надаватимуть адміністратори центрів по всій країні.

Що зміниться для людей та бізнесу?

Цифровізація дозволить забути про черги та зайву бюрократію:

Для шукачів роботи: Можливість переглядати вакансії (зокрема підібрані штучним інтелектом), подавати заяви на статус безробітного та отримувати виплати без візитів до держустанов.

Для роботодавців: Дистанційний підбір персоналу, запрошення на співбесіди та офіційне оформлення працівників онлайн. Також спрощується процедура отримання дозволів на роботу для іноземців.

Для держави: Бачення реального попиту на ринку праці, що дозволить готувати кадри, які дійсно потрібні економіці «тут і зараз».

Перелік обов’язкових послуг у ЦНАПах (топ-5 напрямів):

Отримання статусу безробітного (надання, поновлення, припинення).

Оформлення виплат по безробіттю.

Видача довідок про перебування на обліку та доходи.

Дозволи на працевлаштування іноземців (видача, подовження, анулювання).

Подання заяв на гранти та інші види соціальної допомоги (наприклад, на поховання).

Зазначається, що невдовзі Мінекономіки оголосить набір тестувальників для перших сервісів у «Дії».