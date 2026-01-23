Уряд дав офіційний старт дворічному пілотному проєкту, який докорінно змінить взаємодію українців із Центрами зайнятості. Завдяки впровадженню нової системи «Обрій», послуги з працевлаштування стануть доступними онлайн у застосунку «Дія» та офлайн у мережі ЦНАПів. Проєкт реалізується спільно Мінцифри та Мінекономіки, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Пошук роботи через «Дію» та ЦНАП: в Україні стартує цифровізація послуг зайнятості
Три етапи цифрової трансформації
Протягом наступних двох років проєкт пройде три ключові фази:
- Технічна інтеграція: Поєднання системи «Обрій» із базами даних «Дії» для миттєвого та безпомилкового обміну інформацією.
- Запуск сервісів у «Дії»: Поява функціоналу для українців, іноземців та бізнесу безпосередньо у смартфоні чи на порталі.
- Послуги в ЦНАПах: Запровадження 12 обов'язкових послуг, які надаватимуть адміністратори центрів по всій країні.
Що зміниться для людей та бізнесу?
Цифровізація дозволить забути про черги та зайву бюрократію:
Для шукачів роботи: Можливість переглядати вакансії (зокрема підібрані штучним інтелектом), подавати заяви на статус безробітного та отримувати виплати без візитів до держустанов.
Для роботодавців: Дистанційний підбір персоналу, запрошення на співбесіди та офіційне оформлення працівників онлайн. Також спрощується процедура отримання дозволів на роботу для іноземців.
Для держави: Бачення реального попиту на ринку праці, що дозволить готувати кадри, які дійсно потрібні економіці «тут і зараз».
Перелік обов’язкових послуг у ЦНАПах (топ-5 напрямів):
- Отримання статусу безробітного (надання, поновлення, припинення).
- Оформлення виплат по безробіттю.
- Видача довідок про перебування на обліку та доходи.
- Дозволи на працевлаштування іноземців (видача, подовження, анулювання).
- Подання заяв на гранти та інші види соціальної допомоги (наприклад, на поховання).
Зазначається, що невдовзі Мінекономіки оголосить набір тестувальників для перших сервісів у «Дії».
