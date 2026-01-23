Multi від Мінфін
23 січня 2026, 16:35

Тиждень істини для ринків: Apple, Microsoft, Tesla та нафтові гіганти готують звіти

Наступний тиждень обіцяє стати кульмінацією сезону корпоративної звітності. Увага інвесторів буде прикута до фінансових результатів найбільших технологічних корпорацій світу, які традиційно визначають настрій на фондових біржах. Окрім «технологічних титанів», свої показники розкриють лідери авіабудування, логістики та енергетики.

Наступний тиждень обіцяє стати кульмінацією сезону корпоративної звітності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Календар подій: хто і коли звітує

Розклад публікації фінансових звітів розподілено наступним чином:

Понеділок, 26 січня. Тиждень розпочнеться відносно спокійно. До відкриття ринку про свої успіхи відзвітує Ryanair — найбільший лоукостер Європи, чиї результати стануть індикатором стану європейської туристичної галузі.

Вівторок, 27 січня. День буде насиченим для представників «реального сектору економіки»:

  • До відкриття торгів: Гігант медичного страхування United Healthcare, авіабудівна корпорація Boeing (чиї звіти важливі на тлі виробничих викликів) та логістичний оператор UPS.
  • Після закриття: Виробник комп'ютерної периферії Logitech.

Середа, 28 січня. Центральний день тижня, який може спричинити значну волатильність (коливання цін) на ринках:

  • До відкриття торгів: Найдорожча технологічна компанія Європи ASML, що виробляє унікальне обладнання для створення мікрочіпів, та телеком-гігант AT&T.
  • Після закриття торгів: «Важка артилерія» технологічного сектору — Microsoft, Meta (материнська компанія Facebook, Instagram, WhatsApp), виробник електрокарів Tesla та IT-гігант IBM.

Четвер, 29 січня. У фокусі — платіжні системи та головний виробник iPhone:

  • До відкриття торгів: Платіжна система Mastercard, біржовий оператор Nasdaq, виробник телеком-обладнання Nokia. Особливу увагу варто звернути на Caterpillar — виробника спецтехніки.
  • Після закриття торгів: Найдорожча компанія світу Apple та платіжний гігант Visa.

П'ятниця, 30 січня. Завершення тижня пройде під знаком фінансів та енергетики. До відкриття торгів звіти опублікують:

  • American Express (фінанси).
  • Chevron та ExxonMobil (нафтогазові гіганти).

Чому це важливо

Цей тиждень є критичним тестом для фінансових ринків з двох причин:

  • Вплив на індекси: Компанії, що звітують у середу та четвер (Apple, Microsoft, Meta, Tesla), займають величезну частку в індексі S&P 500. Їхні результати потягнуть за собою весь ринок — або вгору до нових рекордів, або вниз у корекцію.
  • Перевірка обіцянок ШІ: Інвестори хочуть побачити, чи почали величезні інвестиції Microsoft та Meta у штучний інтелект приносити реальні прибутки, чи це все ще витрати на перспективу.
  • Стан споживача: Звіти Visa, Mastercard та American Express покажуть, як почуваються гаманці звичайних людей — чи продовжують вони активно витрачати гроші, чи починають економити на тлі інфляції та високих ставок.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
