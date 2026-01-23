Bitget TradFi подвоює щоденний обсяг торгів до $4 млрд, сигналізуючи про стрімкий вихід криптотрейдерів на глобальні ринки

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила, що 21 січня Bitget TradFi досяг нового історичного максимуму — $4 млрд щоденного торгового обсягу. Стрімке зростання підкреслює помітну зміну в поведінці трейдерів: користувачі, орієнтовані на крипторинок , дедалі активніше звертаються до традиційних активів, щоб орієнтуватися в умовах глобальної ринкової волатильності, залишаючись при цьому в знайомому середовищі.

Темпи зростання вражають. Після того як 8 січня Bitget TradFi вперше перевищив позначку в $2 млрд щоденного обсягу, лише за два тижні показник подвоївся, що свідчить про високий і стійкий попит на торгівлю металами, сировинними товарами, індексами та валютами (FX) безпосередньо на платформі. Користувачі більше не сприймають TradFi як другорядну функцію — вони інтегрують його безпосередньо у свої торгові стратегії, вільно перемикаючись між криптовалютами та глобальними ринками у відповідь на події в реальному часі.

CFD на золото (XAUUSD) і надалі домінує за активністю, залишаючись найбільш торгованим інструментом на Bitget TradFi. Дані свідчать, що трейдери використовують золото радше як динамічний, подієво орієнтований інструмент, ніж як пасивний засіб збереження вартості. Сплески обсягів тісно корелюють із макроекономічними новинами, підкреслюючи роль золота як тактичного інструменту для короткострокового позиціонування в періоди невизначеності.

Bitget TradFi був створений саме для таких умов — він дозволяє торгувати глобальними активами зі швидкістю та гнучкістю, притаманними крипторинку, перетворюючи макроподії на негайні торгові можливості. У межах одного акаунту трейдери можуть переходити від біткоїна до золота, від альткоїнів до індексів, не змінюючи платформу чи робочі процеси. У результаті формується єдиний торговий досвід, орієнтований на подієві ринки.

Цей рубіж відображає ширше бачення UEX від Bitget, у межах якого цифрові активи та традиційні ринки об'єднуються на одній платформі. У міру того як криптотрейдери дедалі частіше виходять за межі ончейн-волатильності та орієнтуються на глобальні макросигнали, Bitget TradFi стає мостом, що дозволяє оперативно реалізовувати ці зміни на практиці. Різке зростання щоденного торгового обсягу наочно демонструє цю трансформацію, показуючи, як попит на мультиактивну торгівлю змінює підхід криптоорієнтованих користувачів до світових фінансових ринків.