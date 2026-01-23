У Bitwise оголосили про завершення «криптозими», прокуратура Південної Кореї втратила біткоїни на $48 млн: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У Bitwise оголосили про завершення «криптозими»: 4 квартал 2025 став дном ведмежого ринку

Фахівці інвестиційної компанії Bitwise дійшли висновку, що четвертий квартал 2025 року став переломним моментом для цифрових активів, позначивши кінець ведмежого циклу. Аналітики впевнені: попри нещодавнє зниження цін, ринок готується до масштабного відновлення у 2026 році.

Метт Хоуган, інвестиційний директор Bitwise, порівнює поточну ситуацію з початком 2023 року — періодом після краху біржі FTX. Тоді біткоїн почав свій шлях відновлення з позначки $16 000, досягнувши $98 000 на початку 2025-го.

Зараз експерт бачить ідентичну картину: ціни на активи знижуються, тоді як фундаментальні показники мереж демонструють впевнене зростання. Така дивергенція зазвичай вказує на формування ринкового дна.

У своєму звіті Bitwise виділили ключові досягнення кінця 2025 року:

Транзакційний бум: Мережа Ethereum та рішення другого рівня (L2) зафіксували історичні максимуми за кількістю операцій.

Фінансова стійкість: Виручка провідних криптокомпаній зростає швидше за показники традиційного технологічного сектору (S&P 500).

Ера стейблкоїнів: Капіталізація «стабільних монет» вперше перевищила $300 млрд, що свідчить про величезний обсяг ліквідності, готовий до інвестування.

Тріумф DeFi: Децентралізована біржа Uniswap за обсягами торгів почала стабільно випереджати централізованого гіганта Coinbase.

Аналітики прогнозують, що наступний «бичачий» забіг підштовхнуть кілька факторів:

Прийняття закону Clarity Act у США, який нарешті розмежує ролі регуляторів (SEC та CFTC).

Зміна керівництва ФРС США та стабілізація грошово-кредитної політики.

Відкриття доступу до спотових ETF для клієнтів найбільших брокерських домів (Merrill Lynch, Wells Fargo).

«Ми бачимо перехід від спекулятивної юності крипторинку до його інституційного дорослішання», — резюмує Хоуган.

Крипторинок Індонезії: понад 20 мільйонів інвесторів та ріст податкових надходжень

Попри загальне зниження обсягів торгівлі, Індонезія демонструє стрімке зростання кількості власників цифрових активів. Як повідомляє CNBC із посиланням на Хасана Фаузі, представника Управління фінансових послуг країни (OJK), станом на кінець 2025 року в країні офіційно зареєстровано понад 20,19 млн криптоінвесторів.

У 2025 році на ринку спостерігався певний спад активності. Обсяг транзакцій: склав 482 трлн рупій ($29 млрд), що значно менше за показник 2024 року, який перевищував 650 трлн рупій ($39 млрд).

Рушійною силою ринку залишається молодь. Це зумовлено демографічними особливостями Індонезії, де більшість населення — люди працездатного віку, які швидко адаптують цифрові технології.

Цікаво, що навіть за менших обсягів торгівлі держава стала заробляти на криптосфері більше. Лише за листопад 2025 року бюджет поповнився на 719,61 млрд рупій (понад $43 млн).

Влада Індонезії не обмежується лише наглядом. Наразі країна розглядає два стратегічні кроки:

Створення національного біткоїн-резерву.

Розвиток «зеленого» майнінгу із використанням багатих природних ресурсів країни — гідроенергетики та геотермальних джерел.

Регулятор (OJK) впевнений, що активний приплив нових користувачів стимулюватиме ринок до суворого дотримання законодавства та подальшої легалізації.

Таїланд на порозі криптореволюції: SEC готує запуск ETF та нові правила для інфлюенсерів

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) Таїланду готує масштабне оновлення законодавства для ринку цифрових активів. Як повідомляє заступниця генсека регулятора Джомкван Конгсакул, вже на початку 2026 року будуть оприлюднені фінальні правила запуску криптовалютних ETF.

Ключові ініціативи регулятора:

Крипто-ETF та ф'ючерси: Продукт уже отримав принципове схвалення. Наразі відомство фіналізує операційні стандарти. Паралельно планується дозвіл на торгівлю криптоф’ючерсами на Таїландській ф’ючерсній біржі (TFEX).

«Зелені» токени: Таїланд готує запуск першого екологічного токена для підтримки ESG-інвестицій (сталий розвиток та екологія).

Токенізація активів: Спільно з Центробанком країни створюється регуляторна «пісочниця». Очікується, що токенізація зробить інвестиції доступнішими для звичайних громадян та стимулює економічне зростання.

SEC Таїланду також впроваджує нові стандарти фінансової грамотності та відповідальності:

Ліміти на крипту: Регулятор рекомендує ризиковим інвесторам тримати в цифрових активах до 5% портфеля для забезпечення здорової диверсифікації.

Контроль за інфлюенсерами: Поширення сухих фактів про крипту не потребуватиме ліцензії, проте будь-які інвестиційні поради («купуйте цей актив») матимуть право давати лише сертифіковані брокери та консультанти.

Прокуратура Південної Кореї втратила конфісковані біткоїни на $48 млн через фішинг

Гучний інцидент стався у прокуратурі округу Кванджу (Південна Корея). Під час планової інспекції було виявлено зникнення значної частини конфіскованої криптовалюти, вартість якої оцінюється у 70 млрд вон ($48 млн).

Як повідомляє видання Chosun Daily, причиною втрати став фішинг. Співробітник відомства, перевіряючи стан активів, перейшов за посиланням на підроблену копію вебсайту.

Ключі та паролі до криптогаманців зберігалися на звичайних портативних USB-накопичувачах. Під час роботи з цими даними працівник випадково ввів конфіденційну інформацію на шахрайському ресурсі, що дозволило зловмисникам моментально переказати кошти на зовнішні гаманці.

Попри цей масштабний випадок, загальна статистика свідчить про певне покращення безпеки в секторі за останній рік. Згідно з даними аналітиків Scam Sniffer:

Збитки від фішингу: На початку 2025 року скоротилися на 80% (загальний збиток по сектору — близько $84 млн).

Кількість жертв: Зменшилася майже на 70% (до 106 тис. осіб).

Проте інцидент у Південній Кореї показує, що навіть державні структури з великими крипторезервами залишаються вразливими через недотримання протоколів безпеки (використання USB замість холодних апаратних гаманців або мультипідпису).

Влада Південної Кореї підтвердила факт витоку, але відмовляється розголошувати точну кількість викрадених монет, посилаючись на таємницю слідства.

«Ми проводимо внутрішнє розслідування, щоб встановити всі обставини та відстежити рух викрадених активів», — заявили в Yonhap News представники прокуратури.

Ситуація ускладнюється тим, що криптовалютні транзакції є незворотними, а після потрапляння в міксери або на офшорні біржі повернути кошти практично неможливо.