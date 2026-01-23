Курс валют у п'ятницю: євро подорожчало на 15 копійок

У п'ятницю, 23 січня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 15 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,95−43,45 грн. Євро купують за 50,32 грн, а продають за 50,97 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,38−43,45, євро — 50,70−50,97 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,16−43,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,66−50,69 грн/євро.

