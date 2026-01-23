Автоцивілка: середні виплати зросли на 33%, а ринок перейшов у «цифру»

Запровадження нового закону про «Автоцивілку» у 2025 році призвело до значної зміни ключових показників ринку. За даними МТСБУ, середня сума страхового відшкодування зросла на третину, що зумовлено переглядом лімітів відповідальності та скасуванням коефіцієнта зносу деталей. Водночас перехід до вільного ціноутворення та посилення вимог до сервісу спричинили суттєве здорожчання вартості полісів для автовласників.