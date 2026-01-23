Multi від Мінфін
23 січня 2026, 8:33

Автоцивілка: середні виплати зросли на 33%, а ринок перейшов у «цифру»

Запровадження нового закону про «Автоцивілку» у 2025 році призвело до значної зміни ключових показників ринку. За даними МТСБУ, середня сума страхового відшкодування зросла на третину, що зумовлено переглядом лімітів відповідальності та скасуванням коефіцієнта зносу деталей. Водночас перехід до вільного ціноутворення та посилення вимог до сервісу спричинили суттєве здорожчання вартості полісів для автовласників.

Автоцивілка: середні виплати зросли на 33%, а ринок перейшов у «цифру»
Фото: freepik

Виплати та компенсації: основні цифри

Головним результатом реформи стало суттєве збільшення сум, які отримують потерпілі:

  • Середня виплата зросла на 33% і тепер становить 45 050 грн (проти 33 849 грн у 2024 році).
  • Загальна сума виплат перевищила 6,8 млрд грн, що на 41,4% більше, ніж роком раніше.
  • Кількість страхових випадків також зросла: частота ДТП збільшилася на 14,3%.

Чому зросли виплати? Ключові нововведення 2025 року

Зростання компенсацій зумовлене новими правилами гри, що діють з 1 січня 2025 року:

  • Скасування «зносу»: Відтепер страховики не вираховують вік авто при нарахуванні виплати — потерпілий отримує повну суму на відновлення.
  • Пряме врегулювання: Потерпілий звертається до «своєї» компанії, де купував поліс, а не шукає страховика винуватця.
  • Ремонт замість грошей: Пріоритетом став відновлювальний ремонт на СТО-партнерах «під ключ».
  • Заборона франшизи: Виплати стали повними, без утримань з боку страховика.

Цифровізація та Європротокол

Ринок практично повністю позбувся паперових документів:

  • 99,7% усіх договорів укладено в електронному форматі.
  • Кожне друге ДТП (45,8%) водії оформлюють самостійно через Європротокол.
  • Кількість виплат за Європротоколом зросла майже вдвічі (+97%), оскільки ліміти за цим інструментом було скасовано.

Вартість поліса та вільне ціноутворення

Підвищення якості сервісу та лімітів покриття призвело до здорожчання страхування. Запровадження вільного ціноутворення дозволило компаніям самостійно визначати тарифи:

  • Середня ціна поліса у 2025 році склала 3 162 грн (зростання на 132% порівняно з 1 361 грн у 2024-му).
  • Попри ріст ціни, попит залишився стабільним: за рік укладено понад 7,4 млн договорів.

Лідери ринку

Найбільшу кількість премій та виплат у 2025 році забезпечили компанії:

  • «ТАС» — 23 735 вимог на загальну суму 1,1 млрд грн,
  • «Оранта» — 21 369 вимог на 857,9 млн грн,
  • «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» — 16 139 вимог на 706,5 млн грн.

«Автоцивілка нарешті стає сервісом відновлення авто „під ключ“, а не просто виплатою часткової компенсації», — підсумував голова правління МТСБУ Олександр Берназюк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
