Укрпошта випустила марку до Дня Соборності (фото)

Сьогодні, 22 січня, у київському Головпоштамті відбулося урочисте погашення нового поштового випуску «Поштові символи державності. Історія розвитку української філателії». Проєкт, презентований до Дня Соборності України, став візуальним літописом боротьби за незалежність через призму поштових знаків. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Марковий аркуш, випущений у межах проєкту «Власна марка», ілюструє спадкоємність українських державних традицій:

Витоки: Перші марки УНР та ЗУНР із тризубами та номіналами у «шагах».

Спротив: Випуски підпільної та таборової пошти радянського періоду.

Сучасність: Марки Новітньої історії — від Пошти Майдану до вшанування пам’яті Небесної Сотні.

Дизайн аркуша розробив Володимир Таран — відомий художник та співавтор ескізів українських банкнот (зразків 2003—2005 років), який десятиліттями формує візуальний стиль українських грошей та поштових знаків.

Пропонований аркуш подається без нумерації та включає 9 марок «Поштові символи державності» номіналу U.

Де придбати?

Тематичний філателістичний набір, присвячений історії державності, вже доступний для замовлення онлайн у Поштовому маркеті Postmark.

Комплексний проєкт: журнал та експозиція

Випуск марки став частиною великої ініціативи разом із журналом «Антиквар» та компанією «Палтех»: