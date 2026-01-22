До закриття міжбанку в четвер, 22 січня, курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу, євро подорожчало на 31 копійку у купівлі та на 29 копійок у продажу.
22 січня 2026, 17:32
Євро подорожчало на міжбанку на 31 копійку
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,95−43,43 грн. Євро купують за 50,22 грн, а продають за 50,84 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,39−43,48, євро — 50,70−50,82 грн.
Джерело: Мінфін
