Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на п'ятницю, 23 січня. Курси долара та євро знизилися.
22 січня 2026, 16:00
НБУ знизив офіційний курс євро на 14 копійок
Курс долара
На завтра НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,16 грн, що на 1 копійку менше, ніж у четвер (43,17 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.
Курс євро
Нацбанк встановив курс євро на п'ятницю на позначці 50,52 грн. Європейська валюта подешевшала на 14 копійок у порівнянні з четвергом (50,66 грн). Історичний максимум курсу євро був встановлений 21 січня на рівні 50,72 грн.
