Мінʼюст назвав кількість українців, які хочуть визнати себе банкрутами

У 2025 році Міністерство юстиції України забезпечувало реалізацію державної політики у сфері банкрутства, зосереджуючись на підготовці арбітражних керуючих, контролі за їхньою діяльністю та супроводі процедур неплатоспроможності. Видано 33 свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, припинено дію 36 свідоцтв. Про це йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

Скільки українців, які хочуть визнати себе банкрутами

107 осіб, які виявили намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, отримали сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Загалом підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у сфері банкрутства пройшли 483 людини.

Проведено 265 позапланових перевірок діяльності арбітражних керуючих, за результатами яких винесено 100 приписів та 24 розпорядження.

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства перебувало 5486 суб'єктів, з них 3412 юридичних осіб та 2074 фізичних осіб і ФОП.

Протягом 2025 року відкрито 2156 та закрито 1528 проваджень у справах про банкрутство (неплатоспроможність).