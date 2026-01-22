Приватбанк оголосив, що послуга безкоштовної доставки платіжних карток як в межах України, так і за кордон, залишатиметься доступною для клієнтів протягом усього 2026 року.
22 січня 2026, 16:13
Приватбанк подовжив безкоштовну доставку карток по всьому світу до кінця 2026 року
Як скористатися послугою?
Замовити нову картку або перевипустити наявну можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24:
- В Україні: Доставка здійснюється у відділення або поштомати «Нової пошти».
- За кордоном: Отримати картку можна за будь-якою адресою у понад 60 країнах світу через кур'єрські служби «Нова пошта» або «Укрпошта».
Статистика та популярні напрямки
За підсумками 2025 року сервіс продемонстрував високий попит:
- Клієнти отримали понад 1,2 млн карток із доставкою.
- Майже 150 тисяч українців скористалися послугою за кордоном.
- Найпопулярніші країни: Польща, Німеччина, Чехія, США, Велика Британія, Франція та Іспанія.
- Лідери в Україні: Київ, а також Дніпропетровська, Харківська, Львівська, Одеська, Полтавська та Вінницька області.
