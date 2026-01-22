Bitget запускає глобальний чемпіонат з ф'ючерсів на акції із призовим фондом $1,55 млн

Bitget , найбільша у світі Universal Exchange (UEX), перетворює глобальні ринки на справжню арену, запускаючи свій перший в історії Глобальний чемпіонат з ф’ючерсів на акції з головним призовим фондом 1 551 000 USDT. Чемпіонат стартує 23 січня 2026 року о 00:00 (UTC+8) та триватиме до 11 лютого 2026 року (UTC+8), ставши наймасштабнішою змагальною подією Bitget на сьогодні. Його створено для об'єднання елітних трейдерів, нових зірок і глобальних спільнот в одному середовищі з високими ставками.

Центральним елементом чемпіонату є командна битва (Team Battle), де співпраця поєднується з конкуренцією за 940 000 USDT винагород. Основний пул у 700 000 USDT буде розподілений між 30 найкращими командами, ранжованими за показником прибутку та збитків. Додатково 200 000 USDT у форматі Early Bird Perks отримають перші 10 000 учасників, які приєднаються до команд і виконають кваліфікаційні угоди в період з 26 по 28 січня. Лідерство буде відзначене нагородами капітанів команд на суму 40 000 USDT, які отримають ті, хто зуміє згуртувати та привести свої команди до перемоги.

Для трейдерів, які віддають перевагу індивідуальній грі, передбачено індивідуальний PnL-челендж, у межах якого 300 000 USDT буде розподілено між 100 найкращими трейдерами з усього світу — це відкрита сцена для демонстрації точності, таймінгу та впевненості під тиском.

Елемент впливу додає Star Trader Challenge, у якому глобальні криптокреатори змагаються за 101 000 USDT. Трійка лідерів розділить призовий фонд у 100 000 USDT, а ще 1 000 USDT буде виділено на спільнотне голосування, що дозволяє користувачам прогнозувати та підтримувати майбутнього чемпіона, перетворюючи глядачів на активних учасників.

Екосистему чемпіонату доповнює Challenge Center, який розподілить 100 000 USDT через щоденні та довгострокові місії. Виконуючи завдання, трейдери відкриватимуть Mystery Box, що містять токенізовані акції, ваучери, мерч та преміальні нагороди, роблячи кожну угоду частиною великої гри.

Для новачків Bitget підготував вітальний аірдроп на загальну суму 110 000 USDT. Усі учасники отримають вітальний бонус у 50 000 USDT після реєстрації, а нові користувачі, які завершать реєстрацію та досягнуть торгового обсягу щонайменше 100 USDT у ф’ючерсах на акції, зможуть отримати додатковий аірдроп у 60 000 USDT з гарантованими нагородами у вигляді токенізованих акцій.

Запуск чемпіонату збігається з піковим сезоном фінансової звітності, перетворюючи ринкову волатильність на полігон для перевірки майстерності. Це не просто змагання, а новий етап того, як трейдери взаємодіють із глобальними фондовими ринками через криптоорієнтовану інфраструктуру. З цим дебютом Bitget інтегрує фондові ринки в ритм торгівлі в реальному часі без кордонів — де формуються команди, зростає репутація і кожен крок має значення.

Щоб долучитися до чемпіонату, відвідайте офіційний сайт Bitget.