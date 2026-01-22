Що таке Flash Earn від ОКХ

Flash Earn — це інноваційний дохідний продукт на платформі ОКХ, за допомогою якого ви можете отримувати пасивний дохід. За оформлення підписки в USDT або іншій основній криптовалюті, ви отримуєте не лише високий APR у базовій криптовалюті, а ще й аірдропи у токенах. Розповідаємо, як почати користуватися інструментом у цьому гайді.

Що таке Flash Earn на OKX

Flash Earn — це кампанія з обмеженим терміном дії, де ви підписуєтесь обраними криптоактивами і отримуєте два типи винагород одночасно:

Аірдроп нового токена — безкоштовна роздача токенів учасникам.

Базову дохідність в активі підписки, яка генерується через Simple Earn.

Для участі у Flash Earn потрібен верифікований акаунт на OKX та наявність підтримуваних активів на балансі. Зверніть увагу, що субакаунти та інституційні акаунти поки не підтримуються.

Flash Earn працює в гнучкому форматі — ви можете вивести кошти в будь-який момент. Винагороди розраховуються щогодини, а нарахування починається з другої години після підписки. Кількість місць у кампаніях обмежена, тому не варто зволікати з участю. VIP-користувачі мають доступ до вищих лімітів підписки.

Покрокова інструкція

Знайдіть активну кампанію Flash Earn у застосунку чи на сайті ОКХ.

Оберіть потрібний пул (OKB, BTC, ETH тощо).

Внесіть бажану суму у пул та натисніть кнопку «Підписатися».

Заберіть винагороди самостійно або дочекайтеся завершення кампанії, щоб винагороди автоматично зʼявилися на акаунті.

Важливо: якщо ви виведете кошти протягом першої години після підписки, винагороди за цю годину не будуть нараховані. Тому краще зачекати мінімум одну годину, щоб отримати перші нарахування.

На що варто звернути увагу

Через обмежену кількість місць у кампаніях Flash Earn, найпопулярніші пропозиції заповнюються протягом кількох годин після запуску. Користувачам, зацікавленим в участі, слід оперативно реагувати на нові оголошення.

Важливим фактором ризику залишається волатильність токенів з аірдропу. Їхня ринкова вартість може значно змінюватися після лістингу на біржі, що робить загальну прибутковість кампанії непередбачуваною. Платформа не надає гарантій щодо майбутньої ціни розподілених токенів.

Користувачі мають можливість виводити нараховані винагороди в будь-який зручний момент або дочекатися автоматичного зарахування після завершення кампанії. Перший варіант забезпечує більшу гнучкість в управлінні активами.

Підсумок

Flash Earn на OKX — це зручний інструмент для отримання додаткового доходу від криптоактивів з мінімальними зусиллями. Платформа пропонує прозорі правила нарахування винагород, погодинний розрахунок та гнучкість виходу в будь-який момент. Головна перевага — можливість поєднати пасивний дохід та аірдропи в рамках однієї кампанії.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.