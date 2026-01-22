Що таке Flash Earn від ОКХ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 січня 2026, 12:13

Що таке Flash Earn від ОКХ

Flash Earn — це інноваційний дохідний продукт на платформі ОКХ, за допомогою якого ви можете отримувати пасивний дохід. За оформлення підписки в USDT або іншій основній криптовалюті, ви отримуєте не лише високий APR у базовій криптовалюті, а ще й аірдропи у токенах. Розповідаємо, як почати користуватися інструментом у цьому гайді.

Що таке Flash Earn на OKX

Flash Earn — це кампанія з обмеженим терміном дії, де ви підписуєтесь обраними криптоактивами і отримуєте два типи винагород одночасно:

  • Аірдроп нового токена — безкоштовна роздача токенів учасникам.
  • Базову дохідність в активі підписки, яка генерується через Simple Earn.

Для участі у Flash Earn потрібен верифікований акаунт на OKX та наявність підтримуваних активів на балансі. Зверніть увагу, що субакаунти та інституційні акаунти поки не підтримуються.

Flash Earn працює в гнучкому форматі — ви можете вивести кошти в будь-який момент. Винагороди розраховуються щогодини, а нарахування починається з другої години після підписки. Кількість місць у кампаніях обмежена, тому не варто зволікати з участю. VIP-користувачі мають доступ до вищих лімітів підписки.

Покрокова інструкція

  1. Знайдіть активну кампанію Flash Earn у застосунку чи на сайті ОКХ.
  1. Оберіть потрібний пул (OKB, BTC, ETH тощо).
  1. Внесіть бажану суму у пул та натисніть кнопку «Підписатися».
  1. Заберіть винагороди самостійно або дочекайтеся завершення кампанії, щоб винагороди автоматично зʼявилися на акаунті.

Важливо: якщо ви виведете кошти протягом першої години після підписки, винагороди за цю годину не будуть нараховані. Тому краще зачекати мінімум одну годину, щоб отримати перші нарахування.

На що варто звернути увагу

Через обмежену кількість місць у кампаніях Flash Earn, найпопулярніші пропозиції заповнюються протягом кількох годин після запуску. Користувачам, зацікавленим в участі, слід оперативно реагувати на нові оголошення.

Важливим фактором ризику залишається волатильність токенів з аірдропу. Їхня ринкова вартість може значно змінюватися після лістингу на біржі, що робить загальну прибутковість кампанії непередбачуваною. Платформа не надає гарантій щодо майбутньої ціни розподілених токенів.

Користувачі мають можливість виводити нараховані винагороди в будь-який зручний момент або дочекатися автоматичного зарахування після завершення кампанії. Перший варіант забезпечує більшу гнучкість в управлінні активами.

Підсумок

Flash Earn на OKX — це зручний інструмент для отримання додаткового доходу від криптоактивів з мінімальними зусиллями. Платформа пропонує прозорі правила нарахування винагород, погодинний розрахунок та гнучкість виходу в будь-який момент. Головна перевага — можливість поєднати пасивний дохід та аірдропи в рамках однієї кампанії.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами