Польський уряд змінює правила надання допомоги українським біженцям. Так, спеціальний закон, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, поступово згортатиметься, а доступ до медичних послуг буде обмежено. Про це повідомляє Польське радіо.
У Польщі скасували «особливий режим» для біженців з України. Що змінилося
Що зміниться для біженців
Спочатку виплату 800+ (програма підтримки сімей, що передбачає 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років) пов'язали з професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.
Медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.
Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що ситуація змінилася, тому необхідні коригування.
При цьому він зазначив, що більшість громадян України в Польщі працюють.
«Я вважаю, що це загалом краще рішення, адже воно заохочує переходити на тимчасове або постійне перебування», — сказав він.
За його словами, це рішення має довгостроковий характер і спрямоване на стабілізацію системи. Частину змін планують перенести до закону про захист іноземців. Ідеться, зокрема, про номер PESEL.
Громадяни України, які хочуть легально залишатися в Польщі, будуть зобов'язані отримати номер PESEL і виконати стандартні умови перебування.
