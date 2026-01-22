У Польщі скасували «особливий режим» для біженців з України. Що змінилося

Польський уряд змінює правила надання допомоги українським біженцям. Так, спеціальний закон, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, поступово згортатиметься, а доступ до медичних послуг буде обмежено. Про це повідомляє Польське радіо.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться для біженців

Спочатку виплату 800+ (програма підтримки сімей, що передбачає 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років) пов'язали з професійною активністю батьків, тепер обмежуватимуть і доступ до медичних послуг.

Медична допомога надаватиметься неповнолітнім особам, які працюють або проживають у центрах колективного розміщення.

Читайте також: У 2025 році 290,3 тисяч українців виїхали за кордон і не повернулися

Речник уряду Адам Шлапка зазначив, що ситуація змінилася, тому необхідні коригування.

При цьому він зазначив, що більшість громадян України в Польщі працюють.

«Я вважаю, що це загалом краще рішення, адже воно заохочує переходити на тимчасове або постійне перебування», — сказав він.

За його словами, це рішення має довгостроковий характер і спрямоване на стабілізацію системи. Частину змін планують перенести до закону про захист іноземців. Ідеться, зокрема, про номер PESEL.

Громадяни України, які хочуть легально залишатися в Польщі, будуть зобов'язані отримати номер PESEL і виконати стандартні умови перебування.