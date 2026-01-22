Multi від Мінфін
22 січня 2026, 13:20

Українці за 2025 рік витратили на онлайн-покупки 256 млрд грн

Обсяг українського ринку e-commerce зріс на 7% у 2025 році, повідомив СЕО Prom Микита Артемчук в інтерв'ю Forbes Ukraine. Сума куплених товарів — 256 млрд грн.

Обсяг українського ринку e-commerce зріс на 7% у 2025 році, повідомив СЕО Prom Микита Артемчук в інтерв'ю Forbes Ukraine.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обсяг ринку e-commerce у 2025-му

Обсяг ринку e-commerce у 2025-му становив 256 млрд грн, повідомив СЕО Prom Микита Артемчук.

«До цієї суми входять покупки на українських і міжнародних маркетплейсах, як-от AliExpress, Temu, і покупки, оформлені онлайн і отримані з точок видачі», — додає він.

Зростання e-commerce приблизно на рівні інфляції — 7%. «Ринок зростає повільніше, ніж у довоєнні роки», — говорить Артемчук.

Частка електронної комерції України у ритейлі — 10%, на рівні 2024-го.

У Польщі ця частка становить 22%, у США — близько 30%, у Великій Британії — до 35%. «Потенціал зростання (українського ринку. — Forbes) — утричі», — каже Артемчук.

У середньому в 2025-му на одного українця припадало 17,5 онлайн-покупки з чеком на 1320 грн, за даними Prom.

Що купували найбільше

Найбільше онлайн-покупок у 2025-му українці зробили у категоріях: техніка та електроніка, товари для дому та саду, товари для ремонту автомобілів, одяг, взуття та аксесуари, а також косметика та парфумерія, за даними Prom.

Найбільша динаміка зростання замовлень рік до року у категоріях: продукти харчування, зоотовари, інструменти, товари для ремонту та будівництва.

