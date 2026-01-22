Кредити на авто: що купували українці у 2025 році та що зміниться у 2026

Попри економічні та воєнні виклики та коливання валют у 2025 році український ринок автокредитування мав стійку висхідну активність. Попит на нові автомобілі залишався стабільно високим, а зміни в умовах кредитування та партнерські програми банків і автодилерів суттєво впливали на рішення покупців. Про це розповів Сергій Кіпоренко, керівник напряму автокредитування Глобус Банку.

Як змінився ринок автокредитування

Так, у 2025 році порівняно з 2024 роком кількість нових автомобілів, придбаних в кредит, зросла на 35% і склала в середньому 1183 одиниць на місяць (у 2024 році середньомісячний показник складав близько 880 авто).

Найпопулярніші бренди у 2025 році

Кіпоренко звернув увагу на те, що впродовж 2025 року найбільш популярними автобрендами, на які оформлювалися автокредити, незалежно від цінової категорії та типу двигуна, залишалися автомобілі європейського походження.

Так, із 20 найпопулярніших брендів 8 належать до європейських автовиробників. Зокрема, чотири бренди представляють Німеччину — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та Audi. Франція представлена двома брендами — Renault та Citroën, та по одному бренду припадає на Чехію та Швецію — Škoda та Volvo відповідно.

Японські автомобілі на кредитному ринку представлені 7 брендами: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Lexus та Mitsubishi. Окремо експерт відзначив активний розвиток кредитування китайських брендів — BYD, ZEEKR, а також південнокорейських виробників — Hyundai та Kia.

За його словами, понад 60% усіх автокредитів на нові автомобілі у 2025 році було оформлено на придбання японських та німецьких марок, що свідчить про стабільний попит на бренди з високою ліквідністю та прогнозованою залишковою вартістю.

Водночас фахівець окреслив найпопулярніші бренди за ціновими сегментами.

Сегмент $10−25 тис.:

Renault, BYD, Citroën, KIA, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall.

Сегмент $30−45 тис.:

Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

Преміумсегмент $80−100 тис.:

BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Експерт акцентував, що протягом минулого року найбільший попит у кредитному сегменті спостерігався на нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, на які припало в середньому 50% усіх автокредитів. Гібридні моделі займали понад 27%, а частка електрокарів склала близько 23%.

Тобто, як наголошує банкір, протягом року частка гібридів та електрокарів майже зрівнялася з традиційними бензино-дизельними авто.

Що очікувати в 2026 році

На думку Кіпоренка, перший маркер будь-яких можливих змін в автокредитуванні — це облікова ставка. За умов подальшого скорочення інфляції (за прогнозом НБУ, у 2026 році інфляція складе до 6,6%), регулятор може дещо знизити облікову ставку — на 1−1,5 в.п., до 14−14,5%. Експерт переконаний, що відповідні зміни можуть відобразитися й у кредитних умовах.

Другий маркер — ситуація на валютному ринку. Експерт зазначає, що у 2026 році вартість долара може сягнути 45 грн, а євро — 52 грн. Таким чином, офіційний курс долара порівняно з 2025 роком може зрости в середньому на 2−7%, а євро — на 5%.

Третім маркером стане зміна податкових правил під час реєстрації електромобілів, що неминуче призведе до їх подорожчання. Додатковий тиск на ціни чинитиме й ситуація на валютному ринку. У результаті зростання вартості електрокарів може стимулювати продавців активніше впроваджувати партнерські програми та спеціальні пропозиції, аби зберегти рівень попиту на електромобілі.

Четвертий маркер — системний, він пов’язаний з тривалістю та наслідками війни, як економічними, так і соціально-психологічними.