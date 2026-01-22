Кредити на авто: що купували українці у 2025 році та що зміниться у 2026

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 січня 2026, 12:55

Кредити на авто: що купували українці у 2025 році та що зміниться у 2026

Попри економічні та воєнні виклики та коливання валют у 2025 році український ринок автокредитування мав стійку висхідну активність. Попит на нові автомобілі залишався стабільно високим, а зміни в умовах кредитування та партнерські програми банків і автодилерів суттєво впливали на рішення покупців. Про це розповів Сергій Кіпоренко, керівник напряму автокредитування Глобус Банку.

Попри економічні та воєнні виклики та коливання валют у 2025 році український ринок автокредитування мав стійку висхідну активність.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився ринок автокредитування

Так, у 2025 році порівняно з 2024 роком кількість нових автомобілів, придбаних в кредит, зросла на 35% і склала в середньому 1183 одиниць на місяць (у 2024 році середньомісячний показник складав близько 880 авто).

Найпопулярніші бренди у 2025 році

Кіпоренко звернув увагу на те, що впродовж 2025 року найбільш популярними автобрендами, на які оформлювалися автокредити, незалежно від цінової категорії та типу двигуна, залишалися автомобілі європейського походження.

Так, із 20 найпопулярніших брендів 8 належать до європейських автовиробників. Зокрема, чотири бренди представляють Німеччину — Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та Audi. Франція представлена двома брендами — Renault та Citroën, та по одному бренду припадає на Чехію та Швецію — Škoda та Volvo відповідно.

Японські автомобілі на кредитному ринку представлені 7 брендами: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Lexus та Mitsubishi. Окремо експерт відзначив активний розвиток кредитування китайських брендів — BYD, ZEEKR, а також південнокорейських виробників — Hyundai та Kia.

За його словами, понад 60% усіх автокредитів на нові автомобілі у 2025 році було оформлено на придбання японських та німецьких марок, що свідчить про стабільний попит на бренди з високою ліквідністю та прогнозованою залишковою вартістю.

Водночас фахівець окреслив найпопулярніші бренди за ціновими сегментами.

Сегмент $10−25 тис.:
Renault, BYD, Citroën, KIA, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall.

Сегмент $30−45 тис.:
Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

Преміумсегмент $80−100 тис.:
BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Експерт акцентував, що протягом минулого року найбільший попит у кредитному сегменті спостерігався на нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами, на які припало в середньому 50% усіх автокредитів. Гібридні моделі займали понад 27%, а частка електрокарів склала близько 23%.

Тобто, як наголошує банкір, протягом року частка гібридів та електрокарів майже зрівнялася з традиційними бензино-дизельними авто.

Що очікувати в 2026 році

На думку Кіпоренка, перший маркер будь-яких можливих змін в автокредитуванні — це облікова ставка. За умов подальшого скорочення інфляції (за прогнозом НБУ, у 2026 році інфляція складе до 6,6%), регулятор може дещо знизити облікову ставку — на 1−1,5 в.п., до 14−14,5%. Експерт переконаний, що відповідні зміни можуть відобразитися й у кредитних умовах.

Другий маркер — ситуація на валютному ринку. Експерт зазначає, що у 2026 році вартість долара може сягнути 45 грн, а євро — 52 грн. Таким чином, офіційний курс долара порівняно з 2025 роком може зрости в середньому на 2−7%, а євро — на 5%.

Третім маркером стане зміна податкових правил під час реєстрації електромобілів, що неминуче призведе до їх подорожчання. Додатковий тиск на ціни чинитиме й ситуація на валютному ринку. У результаті зростання вартості електрокарів може стимулювати продавців активніше впроваджувати партнерські програми та спеціальні пропозиції, аби зберегти рівень попиту на електромобілі.

Четвертий маркер — системний, він пов’язаний з тривалістю та наслідками війни, як економічними, так і соціально-психологічними.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами