Курс валют у четвер: євро в банках подешевшало на 20 копійок, долар на 11 копійок

У четвер, 22 січня, на готівковому ринку середній курс долара впав на 10 копійок у купівлі, а у продажу на 11 копійок. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 10 копійок, а у продажу 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,90−43,40 грн. Євро купують за 50,20 грн, а продають за 50,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,25−43,37, євро — 50,60−50,84 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,01−43,06 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,28−50,33 грн/євро.

