Курси долара та євро впалим у середньому на 23 копійки за день на міжбанку, 21 січня. Про це свідчать дані торгів.
21 січня 2026, 17:29
Гривня подорожчала на міжбанку у середу
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 21 січня
|
Закриття 21 січня
|
Зміни
|
43,24/43,29
|
43,01/43,06
|
23/23
|
50,67/50,71
|
50,43/50,48
|
24/23
Офіційний курс: долар — 43,17 грн, євро — 50,66 грн.
Середній курс у банках: 43,00−43,51 грн/долар, 50,40−50,99 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,30−43,42, євро — 50,70−50,90 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі