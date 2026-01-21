Гендиректор Coinbase «розніс» усю банківську систему за 20 секунд

21 січня під час виступу в Давосі-2026 генеральний директор Coinbase Браян Армстронг буквально «розніс» усю банківську систему за 20 секунд, і це пояснює, чому зараз вся драма Coinbase проти банків так активно розвивається. Про це пише Bloomberg Terminal.

У чому звинувачують банки

«Вони (банки) насправді видають кредити з використанням депозитів клієнтів без їхнього дозволу», — зазначив Армстронг.

Він пояснив, що банки роблять це через систему часткового резервування, що означає:

Ви вносите гроші на рахунок;

Банк використовує їх, щоб видавати кредити іншим;

І заробляє на різниці.

«Все це відбувається, поки ви думаєте, що ваші гроші просто сидять на рахунку», — уточнив він.

За його словами, стейблкоїни повністю забезпечені, прозорі резерви. Coinbase намагається позиціонувати стейблкоїни як безпечнішу і прозорішу систему, а банки — як систему, яка тихо заробляє на ваших депозитах.