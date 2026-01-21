21 січня під час виступу в Давосі-2026 генеральний директор Coinbase Браян Армстронг буквально «розніс» усю банківську систему за 20 секунд, і це пояснює, чому зараз вся драма Coinbase проти банків так активно розвивається. Про це пише Bloomberg Terminal.
21 січня 2026, 16:47
Гендиректор Coinbase «розніс» усю банківську систему за 20 секунд
У чому звинувачують банки
«Вони (банки) насправді видають кредити з використанням депозитів клієнтів без їхнього дозволу», — зазначив Армстронг.
Він пояснив, що банки роблять це через систему часткового резервування, що означає:
- Ви вносите гроші на рахунок;
- Банк використовує їх, щоб видавати кредити іншим;
- І заробляє на різниці.
«Все це відбувається, поки ви думаєте, що ваші гроші просто сидять на рахунку», — уточнив він.
За його словами, стейблкоїни повністю забезпечені, прозорі резерви. Coinbase намагається позиціонувати стейблкоїни як безпечнішу і прозорішу систему, а банки — як систему, яка тихо заробляє на ваших депозитах.
