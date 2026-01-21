Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 22 січня. Курс долара знизився, євро також подешевшало після нового історичного максимуму.
21 січня 2026, 16:00
Після стрибка євро НБУ знизив офіційні курси валют
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,17 грн, що на 8 копійок менше, ніж у середу (43,25 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.
Курс євро
Нацбанк встановив курс євро на завтра на позначці 50,66 грн. Європейська валюта подешевшала на 6 копійок у порівнянні з середою (50,72 грн), коли був встановлений новий історичний максимум.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі