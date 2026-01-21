Після стрибка євро НБУ знизив офіційні курси валют

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 22 січня. Курс долара знизився, євро також подешевшало після нового історичного максимуму.

Курс долара

На четвер НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,17 грн, що на 8 копійок менше, ніж у середу (43,25 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Нацбанк встановив курс євро на завтра на позначці 50,66 грн. Європейська валюта подешевшала на 6 копійок у порівнянні з середою (50,72 грн), коли був встановлений новий історичний максимум.

