21 січня 2026, 17:52

У Нацбанку розповіли, на чому залишать «ключову увагу» в 2026 році

Національний банк України визначив пріоритети розвитку фінансового сектору на 2026 рік. Про стан банківської системи, результати останніх стрес-тестів та плани щодо зближення з європейським законодавством розповіла директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова у подкасті для Центру економічної стратегії, повідомляє пресслужба НБУ.

Ключова увага НБУ залишатиметься на євроінтеграції з наголосом на безперебійність роботи банків - Нацбанк
Фото: Первін Дадашова

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Стрес-тестування 2025: стійкість банків зросла вдвічі

За її словами, вперше з початку повномасштабної війни оцінка стійкості банків включала прогноз показників за несприятливим макроекономічним сценарієм. Результати свідчать про значний прогрес системи:

  • Порівняння з 2021 роком: основні показники стабільності поліпшилися вдвічі. Якщо перед великою війною підвищені нормативи капіталу потребували 20 банків (40% активів системи), то за результатами 2025 року таких установ лише 9 (18% активів).
  • Платоспроможність: усі банки, що працюють на ринку, виконують вимоги регулятора. Установи, яким встановлено підвищені нормативи, уже розробили плани мінімізації ризиків та поповнюватимуть капітал за рахунок поточних прибутків.

Кредитування: ВПК та консорціуми

Дадашова зазначила, що банківський сектор активно шукає нові ніші для фінансування, фокусуючись на критично важливих галузях:

  • Оборонний сектор: банки нарощують кредитування підприємств військово-промислового комплексу (ВПК). Через специфіку та обмежений доступ до даних у цій ніші працюють банки з відповідними компетенціями.
  • Спільні зусилля: розвивається консорціумне кредитування, де державні та приватні банки об'єднують ресурси для підтримки масштабних оборонних проектів.
  • Іпотека: для повноцінного відновлення ринкового іпотечного кредитування НБУ наголошує на необхідності трансформації держпрограм та вирішення юридичних колізій.

Плани на 2026 рік: курс на стандарт ЄС

Планується, що 2026 рік пройде під знаком поглибленої євроінтеграції фінансового ринку.

«Ключова увага НБУ залишатиметься на євроінтеграції з наголосом на безперебійність роботи банків, зокрема контролі кіберризиків та ризиків третіх сторін», — зазначила Дадашова.

За її словами, НБУ планує повне впровадження вимог до капіталу, як у ЄС, зокрема буферів капіталу. Серед пріоритетів також розроблення додаткових інструментів для розвитку фондового ринку — сек’юритизації та консорціумного кредитування тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
