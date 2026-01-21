Готівки побільшало, 10 копійок зникають: НБУ підбив підсумки готівкового обігу за 2025 рік

Національний банк України оприлюднив статистику готівкового обігу за минулий рік. Станом на 1 січня 2026 року сума готівки в країні сягнула 926,3 млрд гривень. За рік обсяг грошей «на руках» зріс на 12,6% (або на 103,9 млрд грн), що майже вдвічі перевищує темпи приросту 2024 року (7,6%).

За словами регулятора, це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом.

«Цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції», — йдеться у повідомленні НБУ.

Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні.

Банкноти

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд гривень, а також 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень.

На одного жителя України на початок цього року припадало: 64 банкноти і 193 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2025 року — 63 та 186 шт. відповідно).

Серед банкнот найбільше в обігу — номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

Монети

Стосовно монет НБУ нагадав, що сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень.

Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).

Щодо розмінних монет, то з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок.

«Ці монети припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Тож їхнє поступове вилучення дасть змогу скоротити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також учасників готівкового обігу — на їх обслуговування в обігу», — зазначив регулятор.

За 2025 рік було вилучено вже 3,1 млн штук монет цього номіналу. Наразі частка монет цього номіналу від загальної кількості в обігу на початок року становить 27,2%.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%,

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2025 році припав на монети номіналами 5 і 10 гривень.

Їх кількість в обігу зросла на 21% та 29% відповідно порівняно з початком 2025 року.

Така тенденція пов’язана з тим, що НБУ продовжує поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монетами, які здатні перебувати в обігу значно довший час.



Найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2025 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Збільшення банкнот 100 та 50 гривень

За 2025 рік вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень (на 4,5% та 6,3% відповідно порівняно з початком року). Це може бути наслідком зміни тарифної політики НБУ, спрямованої на підвищення рівня розмінності грошових знаків.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 17,6% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та поступовим вилученням старих зразків цього номіналу з обігу).

Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 10% та 8% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Динаміка готівки в обігу