Приватбанк у партнерстві з Visa запустив у Приват24 нову функцію — «Запит на оплату», яка спрощує розрахунки між користувачами у повсякденних сценаріях спільних витрат.
Приватбанк та Visa запустили сервіс «Запит на оплату»
Як працює новий сервіс
Новий сервіс орієнтований на повсякденні ситуації, зокрема оплату спільних покупок, рахунків у закладах громадського харчування, поїздок у таксі або придбання подарунків.
За допомогою функції користувач, який здійснив оплату, може надіслати іншим учасникам запит на повернення частини коштів без обміну номерами карток або надсилання чеків у месенджерах.
Як скористатися
Для використання сервісу необхідно обрати відповідну транзакцію у виписці за карткою в Приват24, скористатися функцією «Розділити оплату», додати отримувачів із телефонної книги та вказати суму для кожного з них. Після цього система автоматично надсилає запит на оплату та, за потреби, нагадування про нього.
Послуга вже доступна всім користувачам Приват24.
