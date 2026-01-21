Приватбанк та Visa запустили сервіс «Запит на оплату»

Приватбанк у партнерстві з Visa запустив у Приват24 нову функцію — «Запит на оплату», яка спрощує розрахунки між користувачами у повсякденних сценаріях спільних витрат.

Як працює новий сервіс

Новий сервіс орієнтований на повсякденні ситуації, зокрема оплату спільних покупок, рахунків у закладах громадського харчування, поїздок у таксі або придбання подарунків.

За допомогою функції користувач, який здійснив оплату, може надіслати іншим учасникам запит на повернення частини коштів без обміну номерами карток або надсилання чеків у месенджерах.

Як скористатися

Для використання сервісу необхідно обрати відповідну транзакцію у виписці за карткою в Приват24, скористатися функцією «Розділити оплату», додати отримувачів із телефонної книги та вказати суму для кожного з них. Після цього система автоматично надсилає запит на оплату та, за потреби, нагадування про нього.

Послуга вже доступна всім користувачам Приват24.