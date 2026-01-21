У середу, 21 січня, на готівковому ринку середній курс долара впав на 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют у середу: євро в банках підскочило на 17 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці та у продажу додало 1 копійку.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,55 грн. Євро купують за 50,42 грн, а продають за 51,02 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,40−43,50, євро — 50,80−51,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,24−43,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,66−50,70 грн/євро.
Джерело: Мінфін
