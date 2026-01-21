Якщо ви плануєте вихід на пенсію, ви, мабуть, чули «безпечне» правило 4%: зніміть 4% своїх накопичених коштів протягом першого року, а потім щороку коригуйте цю суму в доларах з урахуванням інфляції. Воно виникло на основі історичних досліджень ринку в США, які показали, що початкове зняття 4% часто переживає 30 років виходу на пенсію. Але сучасні пенсіонери стикаються з довшою тривалістю життя, вищими витратами на охорону здоров'я та менш впевненими перспективами прибутковості, ніж покоління, для яких було створено це правило. Про те, як визначити, скільки грошей потрібно, аби вийти на пенсію і не бідувати пише Investopedia. «Мінфін» обрав головне.

Ставлення до 4% як до євангелія може або спонукати вас витрачати занадто мало та знецінити свій спосіб життя, або ж витрачати занадто багато та ризикувати залишитися без грошей.

Що таке правило 4%

Правило 4% бере свій початок у дослідженні планувальника Вільяма Бенгена 1994 року, в якому перевірялися різні коефіцієнти вилучення коштів з доходністю акцій та облігацій США з 1926 року. Він виявив, що початкова сума приблизно 4% вашого портфеля та збільшення цієї суми з інфляцією витримали б більшість 30-річних періодів, за умови збалансованого поєднання акцій та облігацій.

Дослідження Трініті популяризувало цю теорію, показавши, що 4% вилучення коштів з портфеля 50/50 з урахуванням інфляції мало «коефіцієнт успіху» 90−95% протягом 30 років. Воно завжди малося на увазі як орієнтир для планування, заснований на минулому, а не як гарантія успіху на майбутніх ринках або в умовах інфляції.

Чому правило втрачає актуальність

Сучасним пенсіонерам, які припиняють працювати повний робочий день у 60 років і доживають до 80 або 90 років, часто потрібен дохід на 30−40 років. Цей довший часовий горизонт означає більше років, протягом яких доведеться подолати ринкові ризики та інфляцію. Тим часом висока вартість акцій та нижча дохідність облігацій вказують на нижчу довгострокову прибутковість, ніж у середині 20-го століття, що робить статичне правило 4%, можливо, більш агресивним, ніж вам потрібно.

Наприклад, нещодавнє моделювання від Morningstar показує, що безпечніший початковий рівень доходу ближчий до 3,9% для 30-річного пенсійного стажу за сьогоднішніх припущень.

За оцінками Fidelity, 65-річна людина, яка виходить на пенсію у 2025 році, витратить 172 500 доларів на охорону здоров'я, що на 4% більше, ніж роком раніше.

Ризики жорсткого правила 4%

Коли ви фіксуєте інфляцію на рівні 4% плюс і ніколи не озираєтеся назад, ви наражаєте себе на кілька ризиків. Низька ринкова прибутковість на початку виходу на пенсію та зняття коштів можуть назавжди зашкодити потенціалу вашого портфеля до відновлення.

Жорстке правило також може приховувати значні сліпі зони у витратах, особливо у сфері охорони здоров'я та довгострокового догляду, які, як правило, випереджають загальну інфляцію. Якщо ринки впадуть, а ви не скоротите витрати, ви можете вичерпати свої кошти у найгірший момент — коли не зможете повернутися до роботи.

Розумніші, гнучкіші альтернативи

Замість того, щоб сліпо дотримуватися формули інфляції, багато планувальників надають перевагу методам динамічного зняття коштів, які змінюють витрати залежно від показників портфеля. На сильних ринках ви можете дозволити собі підвищення, а в роки спаду ви можете тимчасово скоротити зняття коштів, щоб захистити свій довгостроковий план.10

Популярним варіантом є підхід «захисних огорож», який встановлює верхні та нижні «рівні» для вашої ставки виведення коштів або вартості портфеля; перетин цієї межі призводить до збільшення або скорочення витрат. Щоб запобігти продажу акцій після спаду, деякі пенсіонери застосовують стратегії «коштоподібної» ставки: готівка на кілька років, коробка середньострокових облігацій та коробка довгострокового зростання. Інші пенсіонери починають з 3%-3,5% і планують поступове збільшення, додаючи соціальне забезпечення, пенсії або роботу за сумісництвом, щоб заповнити прогалину.

Пошук підходящого для вас варіанту

Кращим питанням, ніж «Чи безпечні 4%?», може бути «Яка модель зняття коштів відповідає моєму життю?». Якщо ви очікуєте, що перше десятиліття виходу на пенсію буде насичене подорожами, ваші витрати спочатку можуть бути вищими, але пізніше можуть зменшитися, навіть зі зростанням витрат на охорону здоров’я. Якщо ви віддаєте перевагу простішому способу життя, вас може влаштовувати нижчий рівень зняття коштів в обмін на більший душевний спокій.

Під час планування враховуйте свій пенсійний вік, тривалість життя, гарантовані джерела доходу (наприклад, соціальне забезпечення або пенсія) та свою здатність скорочувати витрати під час спадів. Розгляд сценаріїв, найкращого, базового та найгіршого, може показати, чи забезпечує динамічний або захисний підхід достатній дохід зараз, не ризикуючи ризикувати у 85 чи 90 років.

Вихід на пенсію продовжуватиме змінюватися

Ваші витрати у 65 років виглядатимуть інакше, ніж у 80. Пенсіонери часто переходять від активних подорожей та хобі до більш спокійного способу життя, зосередженого на домі, особливо зі збільшенням медичних витрат. Найбільш стійкі пенсійні плани враховують цю еволюцію, а не передбачають постійну стабільність інфляції.

На практиці регулярна перевірка, коригування знятих коштів та перегляд ваших припущень важливіші, ніж пошук «ідеального» відсотка в перший день. Ставтеся до правила 4% як до попереднього дослідження, а потім розробіть план життя, який може відповідати вашим ринкам, вашому здоров’ю та вашим пріоритетам.