21 січня 2026, 16:10

Alliance bank запустив акцію та нараховує кешбек за поповнення депозиту у гривні

Alliance bank продовжує створювати вигідні рішення для клієнтів і запустив акцію з кешбеком для гривневих депозитів.

Відкривши депозит у мобільному застосунку Alliance та поповнивши його, клієнти отримають кешбек у розмірі 1,5% річних, який нараховується одразу після поповнення.

Враховуючи кешбек, сукупний дохід від депозиту може стати одним із найвищих на ринку.

Як отримати кешбек:

  • Відкрити депозит у гривні строком від 3 до 12 місяців без права дострокового розірвання;
  • Поповнити його на будь-яку суму від 1 000 грн і отримати миттєвий кешбек. Поповнення можливе через застосунок, у касі чи за реквізитами.

Детальніше про депозитний кешбек:

  • Кешбек розраховується як річний відсоток, так само як і депозитна ставка. Він нараховується пропорційно реальному терміну, що залишився до завершення депозиту.
  • Наразі кешбек становить 1,5% річних. Його розмір може коригуватися залежно від умов акції.
  • Відсоток кешбеку фіксується в момент відкриття депозиту та не змінюється протягом усього строку, навіть якщо банк оновить тарифи.

Як розраховується кешбек:

Кешбек = сума поповнення x річний відсоток кешбеку x кількість днів до завершення депозиту ÷ 365.

А ще простіше — у застосунку та на сайті банку одразу видно, скільки ви отримаєте. Просто оберіть суму та термін депозиту за допомогою інтерактивного бігунка — і все миттєво відобразиться.

Банк також нагадує, що під час виведення кешбеку утримуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. А якщо клієнт отримує субсидії, це може вплинути на їх нарахування.

Термін дії акції

Акція стартувала 19 січня 2026 року та триватиме до 31 липня 2026 року.

Дізнатися всі переваги депозиту в Alliance і відразу порахувати свій дохід можна в інтерактивному калькуляторі на сайті банку. А відкрити депозит і зручно поповнювати його прямо з телефону можна через застосунок Alliance за посиланням.

Акція «Депозитний кешбек» діє при відкритті депозиту в мобільному застосунку Alliance на суму від 1 000 грн строком 3−12 місяців у гривні. Процентна ставка — до 15,25% річних (без урахування кешбеку). Детальніше на alb.ua

