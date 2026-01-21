Multi від Мінфін
21 січня 2026, 18:30

Нелегальний ринок тютюну в Україні знову зростає: його частка у 2025 р. сягнула 17,8%

У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до 17,8%, про це свідчать результати четвертої хвилі моніторингу від Kantar. Це означає, що майже кожна п’ята продана пачка сигарет перебуває поза легальним обігом і не приносить податкових надходжень до бюджету. За оцінками дослідження, сукупні втрати держави від недоотриманих податків у 2025 році становлять 26,5 млрд грн, що робить проблему нелегального тютюну однією з найболючіших для фінансів країни наприкінці року.

Динаміка останніх років показує, що після різкого зростання у 2021−2023 роках ринок нелегальної продукції тютюну у 2024-му дещо скоротився, однак у 2025 році знову пішов угору.

Географічно нелегальний сегмент концентрується нерівномірно. Близько 69% обсягу всієї нелегальної тютюнової продукції припадає лише на шість областей України, що вказує на наявність сталих логістичних маршрутів і точок збуту. При цьому канали продажу з року в рік залишаються майже незмінними: найбільша частка нелегальної продукції реалізується через кіоски та невеликі магазини, значну роль також відіграють відкриті ринки та вулична торгівля. Структура нелегального ринку тютюну також демонструє певну стабільність. У 2025 році домінуючі позиції займала контрафактна продукція (продукція, яка має ознаки підроблених акцизних марок та підробки брендів міжнародних тютюнових компаній), а також продукція, маркована як Duty Free або експортна, але виготовлена та продана всередині України.

Методологія Kantar базується на репрезентативному опитуванні курців старших за 18,5 років з аналізом пачок сигарет, що дозволяє не лише оцінити загальний рівень нелегальної торгівлі, а й відстежити зміни у її структурі. Четверта хвиля дослідження, проведена у жовтні 2025 року, охопила 3000 персоналізованих інтерв'ю по всій країні.

Зростання частки нелегального тютюну наприкінці року створює додаткові ризики як для державних фінансів, так і для добросовісних виробників і продавців. Більш детально про масштаби контрафактного ринку, причини його відновлення та можливі шляхи протидії йдеться у відеоінтерв'ю з Андрієм Фітою — Заступником генерального директора з корпоративних питань та комунікацій компанії JTI Україна / Експертом від ініціативи «Ні Контрабанді».

Джерело: Мінфін
