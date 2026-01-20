Курс долара трохи знизився під час міжбанківських торгів у вівторок, 20 січня. Водночас курс євро зріс. Про це свідчать дані «Мінфіну».
20 січня 2026, 17:53
Курс валют: на міжбанку євро зросло, а долар трохи «просів»
|
Відкриття 20 січня
|
Закриття 20 січня
|
Зміни
|
43,28/43,31
|
43,24/43,29
|
4/2
|
50,60/50,63
|
50,71/50,76
|
11/13
Офіційний курс: долар — 43,25 грн, євро — 50,72 грн (новий максимум).
Середній курс у банках: 43,10−43,55 грн/долар, 50,25−50,85 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,40−43,50, євро — 50,79−50,99 грн.
Джерело: Мінфін
