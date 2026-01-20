Multi від Мінфін
20 січня 2026, 17:53

Bank of America виплатить співробітникам бонуси акціями на $1 мільярд після рекордного прибутку

Другий за величиною банк США, Bank of America (BofA), оголосив у вівторок, 20 січня, про масштабну програму винагороди для своїх працівників. Фінустанова виділить близько $1 млрд у формі акцій майже для всього персоналу, за винятком вищого керівництва. Про це повідомляє Reuters.

Bank of America виплатить співробітникам бонуси акціями на $1 мільярд після рекордного прибутку

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Традиція преміювання

Ця програма охоплює приблизно 19 мільйонів звичайних акцій банку. Таке заохочення запроваджується вже дев'ятий рік поспіль, підкреслюючи стратегію BofA щодо утримання кадрів та розподілу успіху компанії між пересічними співробітниками.

Фінансовий тріумф 2025 року

Рішення про бонуси було ухвалене після того, як банк завершив надзвичайно успішний фінансовий рік:

  • Прибуток: У 2025 році чистий прибуток BofA зріс до $30,5 млрд порівняно з $27 млрд роком раніше.
  • Ринкові показники: Акції банку за минулий рік зросли на 25%, демонструючи позитивну динаміку третій рік поспіль.

Основними чинниками успіху стали волатильність ринків, на якій заробили трейдери, а також високі доходи від відсоткових платежів.

Прогнози на 2026 рік

Аналітики прогнозують, що 2026 рік стане ще одним періодом активного зростання для банківського сектору. Очікується відновлення ринку великих злиттів та поглинань (M&A) та гучних первинних публічних розміщень (IPO).

Крім того, очікується пожвавлення кредитування — зниження вартості запозичень стимулює клієнтів брати нові позики, що забезпечить банку стабільний чистий відсотковий дохід.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
