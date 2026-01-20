Multi від Мінфін
20 січня 2026, 16:25

У «Дії» з’являться нові можливості для водіїв — Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації готує масштабне оновлення функціонала застосунку «Дія», яке дозволить водіям вирішувати більшість критичних питань без відвідування державних установ та виклику поліції. Про ключові нововведення 2026 року розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв'ю УНІАН.

У «Дії» з’являться нові можливості для водіїв — Мінцифри
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Оформлення ДТП

Найбільш очікуваною послугою першого кварталу 2026 року стане цифровий «Європротокол». Тепер у разі незначної аварії водіям не доведеться чекати патрульних та витрачати години на паперову тяганину.

Для онлайн-оформлення ДТП необхідно дотримання двох умов:

  • Обидва учасники аварії мають бути зареєстровані в «Дії».
  • Обидві сторони повинні мати чинний поліс обов’язкового страхування (автоцивілку).

За словами Коваль, оформити онлайн ДТП у «Дії» можна буде за допомогою кілька кліків.

Перша реєстрація авто після розмитнення

Ще одне важливе нововведення стосується тих, хто ввозить транспортні засоби з-за кордону. Мінцифри працює над можливістю першої реєстрації авто безпосередньо в застосунку. Це дозволить власнику розмитненої машини отримати документи на транспортний засіб без візиту до сервісного центру МВС.

Штрафи за парковку

У відомстві також планують інтегрувати послугу оплати штрафів за паркування у великих містах. Наразі існує проблема, коли водії можуть навіть не здогадуватися про наявність штрафу, виписаного інспекторами на місці.

«Дія» надсилатиме пуш-повідомлення про виписаний штраф. Погасити заборгованість можна буде одразу в інтерфейсі застосунку.

Амбітна мета — 100% цифровізації

Заступниця міністра підкреслила, що водійські послуги є одними з найбільш затребуваних серед українців. Стратегічна ціль міністерства — перевести в онлайн абсолютно всі сервіси, пов’язані з володінням та керуванням транспортом, щоб зробити взаємодію з державою непомітною та комфортною.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
