Binance виключить з лістингу торгові пари з 20 альткоїнами

У Binance оголосили , що делістинг торкнеться торгових пар з наступними альткоінами: 0G, 1MBABYDOGE, ADX, AGLD, ALT, ARKM, ATOM, ENS, HOLO, MOVR, NEWT, OP, ORDI, OXT, POLYX, SLP, SLP

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина делістингу

Також припиняються торги із національною валютою Південно-Африканської Республіки, південноафриканським рендом (ZAR).

Причина делістингу — низький обсяг торгів та недостатня ліквідність активів. Представники біржі заявили, що рішення про делістинг приймається на основі кількох критеріїв: оцінюється ліквідність, обсяг торгів, статус розвитку проекту, діяльність команди та відповідність вимогам місцевого законодавства.

Клієнтам біржі, які мають позиції із порушеними парами, запропоновано встигнути конвертувати активи в інші пари або вивести монети на гаманці до припинення торгів.

Ордери з підданими делістингу токенами будуть автоматично скасовані в момент припинення торгів, оголосила Binance.

Раніше аналітики компанії CryptoQuant повідомили, що Binance перевершила всі інші централізовані криптоплатформи за обсягом торгів біткоїном та альткоїнам, а також активності користувачів.